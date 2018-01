La campaña de la gran recogida deja en Huelva 138.478 kilos de comida

La solidaridad de los onubenses ha dejado el listón en 138.478 kilos de comida donados al Banco de Alimentos en la campaña de la gran recogida celebrada los días 1 y 2 de diciembre del pasado año. Una cifra "equivalente a la del año pasado" de la que "estamos muy, muy contentos", ha señalado a Huelva Información el presidente del Banco de Alimentos, Juan Manuel Díaz Cabrera. La sexta edición de la gran recogida destacó por la implicación de los onubenses en las tiendas nuevas que se incorporaron al listado de establecimientos que manejaba la asociación. "Hay que dar las gracias a todo el mundo, tanto a los voluntarios como a los donantes", ha recalcado Díaz Cabrera. En total, la campaña contó con la participación de 137 establecimientos comerciales de la provincia además de con 2.700 voluntarios.

La gran recogida de alimentos fue el acto central de una campaña que no terminó ahí. A continuación, el día 4 de diciembre la asociación comenzó con la clasificación de toda la comida que llegó hasta el almacén con la colaboración de en torno a 40 y 50 voluntarios. Un trabajo que duró dos semanas largas y que finalizó antes de Nochebuena. El presidente de la asociación ha apuntado que desde finales del mes de diciembre comenzó el siguiente paso de la campaña, que no es otro que repartir todos los alimentos recaudados a 80 entidades benéficas que serán las encargadas de repartir la comida a los más necesitados de la provincia. Unos destinatarios que se estiman en torno a los 18.000 en todo el territorio onubense. "Se empezó a repartir lo más sensible que es la leche y ahora estamos repartiendo el resto", con el objetivo de terminar esta labor los primeros días del mes de febrero.

En cuanto a los alimentos más predominantes recaudados en la gran recogida, Díaz Cabrera sitúa la leche como la primera, algo ya tradicional, seguido de legumbres y pastas, además de conservas y aceite.

Por otro lado, el Banco de Alimentos recibirá el mes que viene una partida de 340.000 kilos de comida de un plan de apoyo de alimentos para los necesitados de Europa. Será el primer lote de tres que recibirá la asociación durante el año hasta alcanzar alrededor del millón de kilos.