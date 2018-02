Una campaña del IAM fomenta las relaciones afectivas y sanas

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), dependiente de la Junta de Andalucía, presentó ayer una campaña enfocada a los jóvenes con el objetivo de sensibilizar sobre los mitos del amor romántico y promover así relaciones afectivas sanas e igualitarias. "Sí que es verdad que el Día de San Valentín fue ayer, pero hablar de prevención de violencia de género en adolescentes no caduca", apuntó la coordinadora del IAM en Huelva, Eva Salazar.

La razón por la que "los mitos del amor romántico después nos llevan a situaciones complicadas", es la causa principal del lanzamiento de esta campaña que lleva como lema No me quieras tanto, quiéreme mejor. La iniciativa está enfocada a los jóvenes, ya que aunque es igualmente válida para el resto de la ciudadanía, en este rango de edad "tienen más dificultad de detectar estas cuestiones y para protegerse y ver lo que está bien y está mal", señaló Eva Salazar. Las pretensiones de la campaña se enmarcan en la sensibilización, saber detectar las "relaciones tóxicas" que no son buenas ni sanas, y sobre todo, "empoderar a las chicas para saber qué les interesa y qué no, cuál es una relación sana y cuál no". La campaña está enfocada en los adolescentes principalmente porque en los primeros escalones de la relación "creen que son cosas normales que pasan en las parejas", es decir, "mitos que creen que forman parte de cualquier relación". Así, Salazar apuntó que en casi todos los informes y estudios que manejan "realmente los chicos y chicas no detectan esos primeros peldaños de la violencia de género en sus relaciones. Piensan que es algo que es totalmente normalizado".

La campaña, con el hashtag #YaMeQuieroYo, que se centrará básicamente en la red social de Instagram, se desarrollará mediante un juego interactivo donde "hay varios perfiles creados en el que cada uno de ellos va a poner de relieve ese mito del que creemos que es normal y no". Se habla de celos o de renuncia a la privacidad, ya que "pensamos que si renunciamos a la privacidad es una prueba de amor". La campaña cuenta con seis perfiles ficticios en la red social que, según apuntó Salazar, representan los diferentes peldaños de la violencia machista. Cada uno de los perfiles planteará una pregunta (acerca de una situación sentimental, un mito) con tres respuestas posibles para que las personas interactúen. De este modo, la respuesta correcta llevará al vídeo promocional de la campaña, mientras que la incorrecta llevará hasta otro de los perfiles ficticios de forma que se mostrará que aceptar uno de esos mitos supone subir un peldaño en la escalera de la violencia machista.

Por último, Salazar recordó que el IAM en Huelva atendió a 60 menores que han sido víctimas de violencia de género desde el año 2012.