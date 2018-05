El cabecilla del asesinato reclama que no lo juzgue un jurado popular

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha dado su respaldo al auto del titular de Juzgado de Instrucción 2 de Valverde del Camino por el que acordaba la apertura del juicio oral con tribunal del jurado del crimen de El Campillo, en el que perdió la vida el arocheno José Rachón, de 78 años, después de que cinco jóvenes lo asaltaran, lo torturaran y le dieran muerte en la casa de campo donde residía el 1 de septiembre de 2016.

En un auto de 23 de mayo al que ha accedido en exclusiva Huelva Información, la Sala confirma "íntegramente" el documento del juez instructor y rechaza de plano el recurso de apelación de la defensa de D.E.O.P., considerado el cabecilla del brutal crimen por el que hay otros tres adultos imputados (H.M.S.M., A.R.A. y J.A.R.) y un menor condenado.

D.E.O.P. se exculpa ahora del asesinato y alega que fue una muerte imprudente

En primer lugar la defensa de D.E.O.P. planteaba en la apelación que su cliente no debe ser juzgado por un jurado popular, al entender que el delito de robo no es de su competencia y porque la muerte del anciano "no puede ser calificada -al no indicar los hechos que se declaran como indiciarios intención de matar- como asesinato u homicidio doloso sino, a lo sumo, como un delito de lesiones en concurso ideal con delito de homicidio imprudente". Estos tipos tampoco son de la incumbencia del jurado, remarca el letrado.

La Audiencia, no obstante, tumba este punto remarcando que "constan en las actuaciones indicios de verosimilitud de la participación del investigado en un delito de asesinato, competencia del tribunal del jurado". Los magistrados remarcan que la instrucción practicada hasta el momento en Valverde del Camino "ha puesto de manifiesto unos hechos que pueden ser calificados como posibles delitos de robo con violencia y asesinato". Todo ello, señala la terna de la Sección Primera, "sin perjuicio de lo que pueda resultar tras la valoración de las diligencias que se practiquen respecto de las manifestaciones exculpatorias del investigado, que alega la existencia de una muerte imprudente".

El auto recurrido, prosigue la Sala, contiene "una descripción de los hechos y una calificación inicial de los mismos en base al resultado" de la investigación que se ha llevado a cabo. Es más, los indicios de criminalidad tienen su asiento en el resultado de la autopsia practicada al cadáver de la víctima, y a ello hace destacada referencia el juez instructor. "La competencia corresponde al tribunal del jurado", sentencia.

Como segundo motivo de la apelación, la defensa de D.E.O.P. refiere que debe anularse del auto el párrafo "por otra parte, reconocen la autoría de los hechos". La Audiencia desestima igualmente este punto, "pues aparte de la nula transcendencia jurídica de dicha expresión, lo cierto es que en el propio escrito de recurso se viene a admitir la realización de los hechos y con lo que se discrepa es con la calificación jurídica" inicial.

El instructor describe en el auto el asalto a la vivienda de la finca Calero, donde presuntamente los investigados torturaron durante casi dos horas "con un palo, un cuchillo, patadas y puñetazos" a José Rachón, que falleció desangrado. Como botín se llevaron dos motosierras, varias cajetillas de tabaco, una televisión de 32 pulgadas y 15 euros en metálico. Su familia, representada por el letrado Gustavo Arduán, ya avanzó a este diario que pedirá la prisión permanente revisable para D.E.O.P., aunque no descarta solicitarla para alguno más.