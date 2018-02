"Todo lo que es buscar financiación hoy en día es complicado"

Lleva más de una década al frente del Patronato de la Fundación Proyecto Hombre y Juan Vázquez asegura que seguirá hasta que le fallen las fuerzas o encuentre a una persona idónea y comprometida con la causa, de manera que se puedan seguir desarrollando los programas dirigidos a ayudar a personas con problemas de drogadicción y a sus familias. El año pasado atendieron en el centro a más de 800 onubenses. Vázquez tiene en mente varias iniciativas y espera poder llevarlas a la práctica.

-¿Desde cuándo está vinculado a Proyecto Hombre?

-Desde 2006. Estuve de vocal en el Patronato de la Fundación y al año dimitió el presidente y me eligieron a mí y sigo en el cargo de presidente. En la Fundación nos dedicamos a la confrontación de los datos y ayudar a Proyecto Hombre a buscar financiación para que esto siga adelante.

-¿Es complicado lograr financiación?

-Todo lo que sea buscar financiación hoy en día es complicado. La gente es reacia a ayudar y es complicado, pero mira vamos para adelante, cumpliendo todos los objetivos.

-Hubo un año en que tuvieron un problema de financiación y temieron que Proyecto Hombre no pudiera seguir con sus programas, ¿cómo está actualmente la situación?

-Hace cuatro años lanzamos un SOS porque el Ayuntamiento de Huelva nos debía cinco o seis años de la ayuda que nos daba, que sumaba más de 200.000 euros, y estábamos muy mal económicamente. Gracias a Dios, el Ayuntamiento nos pagó todo, nos bajo la cuota, la tercera parte, por los problemas de hoy día de todas las entidades, pero sigue cumpliendo muy bien, y el alcalde actual, Gabriel Cruz, está encantado con Proyecto Hombre y nos ayuda en todo lo que puede.

-¿Qué destacaría de estos años en la Fundación?

-Destacaría una cosa para mí muy importante, las personas que hay dentro, tanto los internos como los profesionales. Yo con la edad que tengo, casi 83 años, no estoy ya para atender todas estas cosas del día a día, pero Proyecto Hombre es una cosa tan buena, es tanto lo que hace, que mientras pueda no lo dejaré o mientras no encuentre una persona idónea que se quiera hacer cargo del tema, lo que no quiero es dejarlo abandonado.

El concepto generalizado que tenemos todos de un adicto, ya sea de droga o alcohol, es que son malas personas, peligrosas... pero cuando los tratas de cerca ves que son muy buenos, la mayoría, un 95%, son personas muy buenas pero débiles. Al ser débiles caen en esta enfermedad, porque para mí es una enfermedad, que cuando llega a una grado supremo, que no tienen a nadie, todo el mundo le da la espalda y no ven salida, entonces está ahí el centro.

Cuando vienen, al mes de estar allí encuentran en el centro una familia y cuando hacen el tratamiento completo, y lo tengo comprobado, cuando cumplen bien y le dan el alta al año, más o menos, son nuevas personas, totalmente diferentes a como llegaron al principio. He visto muchos casos de personas curadas, que han vuelto con sus familias, sus hijos, sus trabajos, que los tenían perdidos, es una alegría muy grande y yo eso no lo puedo dejar.

-Proyecto Hombre lleva 23 años en Huelva, ¿cuál cree que ha sido su principal aportación a la sociedad?

-Es tremenda. Normalmente atendemos allí a unas 170 personas al día e internos tenemos entre 70 y 75 personas. Eso es su mayor aportación. Son muchas personas que, de otra manera, estarían en la calle, delinquiendo y malviviendo. Es un problema que le quitamos primero a ellos y luego a la ciudad, a los pueblos, y a los ayuntamientos, ya que le repercute a ellos. El año pasado se atendieron más de 800 personas en el centro.

-¿Qué caracteriza a Proyecto Hombre respecto a otras entidades que también luchan contra la drogadicción?

-Primero que es un centro que admite tanto a hombre como a mujeres, a personas de ambos sexos, y que cumple con la legalidad vigente en todos los aspectos.

-Llega Proyecto Hombre a toda la provincia o debería ampliar sus redes?

-Llega a toda la provincia y más allá. Hemos tenido un caso, de un chico de Valencia que se reintegró en el centro. Atendemos la provincia al completo y personas que vengan de cualquier punto de España se atienden igual.

-¿Qué es fundamental para salir del mundo de la droga?

-Acudir a un centro especializado. Del mundo de la droga no se sale solo, se tiene que salir acompañado, con la ayuda de la familia. Si la persona no quiere curarse no debe entrar en un centro, sólo aquellas que verdaderamente se quieren curar. Con la ayuda del centro y de la familia le garantizo que todos salen.

No obstante, un drogadicto curado tiene que estar pendiente siempre porque hay recaídas. Si siguen nuestros consejos o regresan al centro a pedir ayuda cuando se encuentren débiles se recuperan.

-¿Qué consumo de droga prevalece?

-Actualmente la principal es la cocaína.

-Cada vez hay más casos de adolescentes, ¿qué esta fallando?

-Está fallando la sociedad, se están perdiendo los valores, las normas, el mundo está cambiando, y a edades de 12 y 13 años ya se empieza a picar, comienzan por el alcohol y terminan por la droga. Empiezan por fumar cannabis y terminan con la cocaína. La están tomando en edades muy tempranas y las familias tienen que estar alertas y acudir a los centros y llevarlos a programas como el Programa Joven, que se desarrolla uno o dos días a la semana, por las tardes, y hay que ir cuando las familias detecten que algo raro está ocurriendo.

Tienen que buscar ayuda porque es increíble el aumento de casos que se están dando en la juventud.

-¿Cómo pueden detectar los padres que sus hijos están tomando drogas?

-Primero en la conducta del hijo, que es irregular y, en segundo lugar, que empieza a contestarles mal a los padres, no les obedece, los padres se sienten impotentes y, muchas veces, cuando se dan cuenta es tarde.

El móvil es una de las cosas más importantes que se ha inventado, pero está haciendo un daño terrible, para la juventud es un arma de fuego. A través del móvil y de internet se llega a cosas que no se debe llegar a ciertas edades.

-¿Hay que incidir más en las campañas de información en los centros escolares?

-Por supuesto, se necesita mucha información, y nosotros en Proyecto Hombre lo hacemos, uno de nuestros programas está dirigido a informar a las familias, porque hay muchas personas que tienen este problema y no saben dónde acudir. Las campañas de información, ya sea a través de los medios de comunicación o de visitas a los centros educativos, ayudan mucho.

-¿En qué nuevo programa está trabajando Proyecto Hombre?

-Se está trabajando en un programa, a nivel nacional, para todos los centros dirigido a la prevención, que contará con la colaboración de las administraciones autonómicas, y estamos haciendo gestiones para entrar nosotros

-¿Cuál es la edad media de inicio de consumo en Huelva?

-Hay de todas las edades. Los casos más graves vienen a Proyecto Hombre con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años. Son los casos más graves porque llevan mucho tiempo consumiendo, y de 15 a 22 años son la mayoría

-¿Cuánto puede durar el tratamiento?

-El periodo de internamiento es un año y luego hay seis meses de vigilancia, un día por semana deben acudir al centro de rehabilitación. En cuanto a las recaídas, antes de afrontarlas solos deben llamar al centro e inmediatamente reciben las ayudas necesarias. No deben pasarlas solos, el enfermo tiene la convicción, les pasa mucho, que a los dos meses o tres ya están curados. Esto curar curar no se cura en la vida.

-Tiene que poner mucho de su parte la persona con adicción para poder curarse

-La fuerza de la curación está en la persona. Cuando una persona no quiere curarse no se cura y le vienen enfermedades graves y sienten que no tienen salida.