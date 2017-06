Los bomberos denuncian que fueron apartados de las labores de extinción

Entre 70 y 80 bomberos del Consorcio Provincial Contra Incendio pudieron ser movilizados en el incendio de Moguer y no lo fueron. Así lo denunciaron ayer los miembros de la junta del personal y el resto de los efectivos, que expresaron su indignación por la situación que vivieron mientras las llamas acababan con más de 8.000 hectáreas de arbolado y matorral y ponían en riesgo poblados y alojamientos turísticos. Y es que inicialmente ninguno de los 130 bomberos de los nueves parques del consorcio fueron movilizados, a pesar de que se ofrecieron voluntarios.

Tras su insistencia, finalmente sí llamaron a varias unidades, que fueron las primeras que intervinieron en las casas de Bonares y el camping Doñana. De hecho su actuación evitó que ardieran varias cabañas del camping, donde quedaron calcinadas unas 200 caravanas y un número elevado de módulos o casas prefabricadas (solo se salvaron 10).

El colectivo advierte que no se ha querido contar con ellos para no evidenciar la precariedad que hay en los parques de bomberos, de ahí que se les haya obviado a pesar de que la situación era preocupante, hacía falta personas y toda ayuda era bienvenida. Según los bomberos, si se hubiera contado con todos los efectivos de la provincia se podría haber atajado mejor el incendio y no se hubiera producido la catástrofe.

Según el colectivo, la falta de efectivos movilizados por el consorcio hicieron inviable la protección de distintas zonas afectadas, a pesar de que "fueron innumerables las llamadas de los bomberos del consorcio pidiendo trabajar a la disposición y no se hizo nada por darles una oportunidad de trabajar".