Un barrio con viviendas por rehabilitar

La rehabilitación de las viviendas del barrio de La Navidad es una de las viejas reinvindicaciones vecinales. La antigüedad de las casas, todas ellas de una y dos plantas, ronda los setenta años. El presidente de la asociación de vecinos Virgen de Belén, Manuel Luna, recuerda que del parque público andaluz se reformaron sesenta y una, pero que aún quedan noventa y tres por arreglar. "Llevamos ocho años esperando que la Junta de Andalucía siga con la rehabilitación de las viviendas", afirma.

Luna asegura que "las casas están hechas polvo" y lamenta que hay humedad por las paredes y que la instalación eléctrica y las tuberías nunca se han renovado. El representante vecinal invita a la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, "a que se dé una vuelta por La Navidad y haga algo por el barrio", al tiempo que subraya que en la asociación están recibiendo numerosas quejas de los vecinos por el estado en el que se encuentran los inmuebles.

La asociación solicita que se le ponga el cableado a las farolas del parque Rocataliata

Respecto a las cuarenta y siete viviendas del parque municipal, el presidente de la asociación de vecinos explica que el Ayuntamiento de Huelva va a reparar dos casas, ubicadas en el número 10 de la calles Niño Jesús y en el número 8 de Nochebuena, ambas de una planta. Señala que tras la visita del arquitecto se realizará el proyecto y se sacarán a licitación las obras de mejora.

Al mismo tiempo, el presidente de la AAVV manifiesta que hay vecinos que han mostrado su intención de adquirir los inmuebles en los que residen, en algunos de ellos ya vive una tercera generación. "Hace dos años presentamos un escrito en el Ayuntamiento solicitando la compra de las viviendas", destaca.

Por otra parte, indica que los técnicos municipales están valorando los daños de las casas que resultaron afectadas por las inundaciones de 28 de abril de 2017 con el objetivo de darles las ayudas correspondientes a los vecinos. Luna señala que se trata de trece o catorce viviendas de las calles Niño Jesús, Los Pastores y Madre de Dios. "Los husillos no tragaban el agua. Hay dos bombas que saltan pero no sabemos si éstas no saltaron o es que los husillos no tiraban".

La renovación del asfaltado y de las aceras de las calles de la barriada es otra de las reivindicaciones de la asociación vecinal. El asfalto está muy deteriorado en la totalidad de las calzadas, que presentan grietas y socavones. Aparte, la asociación solicita que se pongan badenes en la calle Niño Jesús, en la que los mismos vecinos construyeron uno para evitar que los vehículos circulen a gran velocidad.

También pide que se repongan los árboles en los alcorques vacíos que hay a lo largo de la barriada, así como que se quiten las hierbas que crecen en ellos, "en el filo del asfaltado", en el solar existente al final de la calle Natividad, donde estaba previsto enlazar esta calle con el Paseo Marítimo, y entre las pistas deportivas y el parque Francisco Rocataliata. Recalca que si no se limpia el descampado de la calle Natividad éste se convertirá en un vertedero incontrolado.

En relación al arbolado, destaca que se han podado los árboles que aún quedan en la barriada.

El alumbrado público, por su parte, necesita una puesta a punto. Faltan algunas farolas en determinadas calles debido a actos vandálicos, a otras hay que cambiarles las bombillas o ponerles el cableado.

Luna solicita además la asociación de vecinos que se construya un parque infantil del que carece el barrio y propone que se ubique en un solar entre las calles Natividad y Anunciación.

El proyecto de la nueva plazoleta, ante la asociación de mujeres, no se pudo ejecutar por la oposición de algunos vecinos.