Un barrio que mejorará con la Edusi

Son varias las actuaciones de mejora que se realizarán en el barrio de La Orden en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). Entre ellas se encuentran las remodelaciones de las plazas de Andalucía y de Los Templetes, una antigua reivindicación vecinal, subraya la vicepresidenta de la asociación de vecinos Los Desniveles, Fali Gómez, que critica la falta de información, por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, sobre las obras que se llevan a cabo en la barriada. "No hay comunicación con la asociación".

Gómez manifiesta que hay un proyecto, contemplado también en la Edusi, de rehabilitación del entorno del Santuario de la Patrona de Huelva, que incluye en su campo de acción parte del terreno de los aparcamientos en superficie anexos al centro social, y la asociación vecinal desconoce en qué consistirán las obras. Indica que lo único que sabe es que se realizarán después de las Fiestas de la Cinta.

Respecto a las remodelaciones de las plazas Andalucía y de Los Templetes, que están muy deterioradas, la representante vecinal comenta que "cuanto antes se acometan las obras, mejor". Explica que la plaza de Los Templetes "lo que tiene es el nombre, no es plaza ni nada". En cuanto a la plaza de Andalucía, Gómez señala que "nunca se llegó a terminar". Apunta que no hay zonas de sombra y el parque infantil del espacio público es muy reducido, "sólo tiene un columpio, un tobogán grande y otro pequeño".

A pesar de las carencias de la plaza, "se le está dando mucho uso últimamente. Es un espacio muy amplio para los chiquillos, en el que pueden jugar seguros, pero no se puede ir en verano hasta que se va el sol". Según la vicepresidenta de la asociación vecinal, "habría que hacer una plaza en condiciones, con árboles, y un parque infantil de mayor superficie".

Ambas plazas se rediseñarán, en la de Andalucía, que es la cubierta de un aparcamiento subterráneo, se rehabilitarán los espacios ajardinados, se crearán zonas de sombra, se eliminarán barreras arquitectónicas, se instalará un circuito de gimnasia y se mejorará el parque infantil. La de Los Templetes se transformará en una plaza nivelada y con terrazas, que contará con jardines, parque infantil y área de esparcimiento canino. Recuerda que en un principio había un parque infantil.

Según Gómez, hacen falta parques infantiles en La Orden baja. Destaca que hay muchos niños en la barriada.

En cuanto a las pistas deportivas de la plaza Andévalo, que se están rehabilitando, recalca que "hay que darles contenido", por lo que pide que "vuelvan las escuelas deportivas al barrio", y con ellas habrá actividad en las instalaciones.

También cree necesario la representante vecinal que se "abriera más" el parque de los Olivos para hacerlo más accesible. Hace unos meses que se instaló un circuito biosaludable, para hacer más atractivo este espacio público e invitar a los vecinos a practicar deporte al aire libre.

Por otra parte, Gómez incide en que hay zonas en la barriada en las que habría que renovar y arreglar el acerado. Respecto a las zonas ajardinadas, asegura que "los espacios verdes están bien cuidados".

Para la vicepresidenta de la asociación vecinal, "no estaría de más" que hubiera una mayor presencia policial. "Desapareció la Policía de Barrio" con la que había más vigilancia en la barriada. No obstante, recalca que La Orden "no es tan conflictiva, hay zonas. No veo inseguridad, habrá como todo. No es un barrio problemático para vivir en él".