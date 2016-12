La avenida Italia ensaya su peatonalización para unir mercado y centro tras la Navidad

Periodo de tránsito para buscar una mejora estructural de la ciudad. La Avenida de Italia de la capital onubense ensaya desde ayer la peatonalización del tramo comprendido entre las calles Duque de la Victoria y Tendaleras, el trecho correspondiente al lateral Mercado del Carmen. El corte ya es definitivo, a modo de periodo de adaptación en una fecha de máximo tránsito, de cara a la intervención definitiva que acometerá el Ayuntamiento capitalino tras los Reyes. Así, una vez que acabe la Navidad se iniciarán las obras para adaptar de forma definitiva la zona a su futuro como expansión del Centro Comercial Abierto del casco histórico de Huelva.

En la jornada de ayer, que tal y como era previsible fue complicada, se registraron atascos, sobre todo en las horas punta. No obstante, el presidente de la Asociación de Detallistas del Mercado del Carmen, Pedro Nieto, reconoció que "todo lleva su tiempo", que "todas las cosas nuevas requieren un periodo de adaptación" y que precisamente "esta medida no es fácil", por lo que "tendrá que pasar un tiempo hasta que se organice el tráfico". En cualquier caso, aseguró que la mayoría de los comerciantes del mercado de abastos está a "a favor del cierre" del tráfico rodado porque la plaza está aislada, es "una isla" y "muchas personas mayores no vienen".

En la jornada de ayer el tráfico procedente de la Avenida de Italia ya fue desviado hacia el exterior por la Avenida de la Ría y continuó por la calle Víctor Fuentes Casa, siguiendo por Santo Domingo de la Calzada para los vehículos que se dirigían hacia la Avenida de Alemania. Asimismo, el acceso al parking se realizó por la avenida de la Ría, así como por las calle Víctor Fuentes Casas y Cádiz. Esta última sólo pudo ser transitada por los trabajadores del mercado, para la evacuación y la entrada al aparcamiento. También la calle Tendaleras tuvo acceso tanto a la calle Cádiz como a la Avenida de Alemania.

La parada de autobús de la Avenida de Italia se ubica desde ayer en la fachada principal del mercado, frente al antiguo edificio de Correos y la parada de taxis. El autobús, además, circula por la calle Santo Domingo de la Calzada, que cuenta ahora con una sola dirección.

Muy cauta se mostró la propietaria de Carnicería Manoli, situada en el puesto número 137. Bajo su punto de vista, el tiempo demostrará si la iniciativa es o no acertada. En este sentido, mostró su expectación por lo que le comunicarán los clientes en los próximos días.

Ramón Toledano, en otro puesto del mercado, mostró sus dudas sobre si ayer era o no el día más adecuado para iniciar el periodo de adaptación. Sin embargo, quiso dejar claro que "lo cierto es que nos quejamos por todo". Ocurrió, según ejemplificó, con la Feria del Caballo de Isla Chica, cuando hubo quejas sobre la dificultad de estacionar los vehículos. "¿A que nadie se queja por las colas del Holea? Yo creo que así, con esta actitud, nunca tendremos nada", apostilló.

En la panadería situada en el puesto 186, justo al lado del parking, una de las responsables comentó que a la altura de Correos la cola de vehículos era enorme y se formó un tapón considerable. Según señaló, "entre todos los comerciantes hablamos del asunto y el caso es que no sabemos de dónde parte la medida", se preguntó. Al hilo de la conversación, una clienta dispuesta a comprar pan en este puesto afirmó que "hecatombe es la palabra" que mejor definía la situación. Esta señora, según explicó, condujo su coche durante unos metros en dirección contraria hasta que finalmente pudo llegar al parking.

Dos de los comercios del lateral de la Avenida de Italia a los que les afecta la medida aseguraron que en sus casos esta puede ser perjudicial. Al respecto, Patricia Quintero, de Intersport, comentó que "ya no tenemos la parada de autobús a diez metros" y, además, "algunos clientes paraban el coche un momento en doble fila para comprar algo" y ahora ya no circularán por este tramo. Quintero también quiso subrayar "el caos importante de tráfico" que se registró en la mañana de ayer. "Un hombre se mareó y la ambulancia tardó en llegar media hora", indicó. Por su parte, en la tienda Aromas indicaron que "la gente se está quejando y hay desinformación". Además, recordaron que la situación del mercado es "complicada" y que el aparcamiento es "muy caro".

La actuación municipal, con un presupuesto de 315.000 euros, abarcará una superficie de 4.300 metros cuadrados, de los que se peatonalizarán 2.200. La obra cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y con ella el Ayuntamiento quiere devolver el protagonismo que siempre tuvo en el casco histórico de Huelva el mercado de abastos. Este nuevo espacio peatonal quedará pavimentado de granito gris, combinado con franjas en color amarillo, siguiendo el colorido existente en el barrio de Pescadería. En las zonas de estancia se utilizará mobiliario urbano en madera noble, al que acompañará arboleda de gran porte, siguiendo el flanco del mercado y continuando con la imagen de la plaza Doce de Octubre. En el margen de los edificios se colocarán grandes maceteros y jardineras de diseños novedosos para reforzar el verde pero sin condicionar las nuevas actividades sociales que se espera surjan en el entorno.