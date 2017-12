Las autoescuelas critican que lograr el carné lleve un mínimo de 4 meses

Si una persona se apunta hoy a la autoescuela para obtener el carnet básico de conducir, lo normal es que, siempre y cuando vaya todo en buena línea, certifique su capacidad en Semana Santa. Y para aquellos que opositan, o necesitan un carné especial de moto o camión para alcanzar así un puesto de trabajo, el plazo se alargaría hasta verano como poco. Así están las cosas entre las paredes de una autoescuela onubense. Y así lo afirman tanto el dueño de la Autoescuela Vázquez, Óscar Luis Vázquez, como el de la Autoescuela Senna y presidente de la Asociación de Centros de Formación Vial y Autoescuelas (Acefovae), Francisco Gómez.

La huelga de examinadores de tráfico que se sucede desde junio "es la puntilla", y es que los dos dueños no tildan la huelga como el principal problema de los retrasos para examinarse. El verdadero obstáculo es que "no hay examinadores", ya que antes incluso de empezar la huelga "había 2 y 3 semanas de espera". Según ambas autoescuelas el parón que existe actualmente es de dos meses aproximadamente y esto se debe a que "sólo hay dos examinadores trabajando diariamente" y tres cuando no hay huelga. El resto de la plantilla o está de baja o han pedido traslado o están liberados. Si todo sigue igual en cuanto a los examinadores "la lista de espera seguirá subiendo", aseguran. Sí es cierto que los titulares de las autoescuelas afirman que estos problemas no afectan para nada al examen teórico. La dificultad llega a la hora de querer realizar el práctico, ya que para empezar hay una lista de espera de dos meses y "si suspendes son dos meses más" y así sucesivamente. De esta forma, para encarar la segunda prueba que acredite a uno como conductor legal hay varias opciones. "La más rápida es apuntarte a la primera a la lista de espera" y dar las clases durante los dos meses hasta que llegue la convocatoria de la solicitud. Otra alternativa es ir a otra provincia a dar las clases prácticas. Este descontrol y desconocimiento, ya que antes se solicitaba hacer el examen práctico y la semana siguiente se ejecutaba, provoca que "el nivel de suspensos ha subido muchísimo debido a la falta de planificación de las clases". Del mismo modo, ambas autoescuelas tampoco entienden cómo el puesto de coordinador de examinadores lleva meses sin estar cubierto. Un cargo clave porque es a quien se reclaman los suspensos de los alumnos con los que los profesores no están de acuerdo.

Numerosos alumnos se ven afectados hasta el punto de poder perder empleos

Por otro lado, la parte teórica del carné de conducir tiene una fecha de caducidad de dos años, es decir, el tiempo hábil del que se dispone para aprobar el práctico. En esta línea, las autoescuelas entienden que "cuando pagas las tasas y hasta que te examinas, la administración no debería de contar ese tiempo" puesto que son dos meses que se pierden en la espera por el retraso de los exámenes prácticos. "Las pérdidas que estoy teniendo, ¿quién me las paga? Yo no tengo la culpa de los problemas de la administración", preguntan.

En el ámbito económico, para los profesionales del sector los problemas cada vez van a más. "Hemos dejado de ganar un 60-70%" desde 2007, tanto es así que "está trabajando un profesor cuando deberían estar trabajando tres". La mala situación llega al punto de que "hay profesores y trabajadores que tienen que ejercer otro trabajo" más para llegar a final de mes. Las consecuencias se ven cuando "hoy ya en Huelva se están cerrando oficinas", o lo que es lo mismo, se "van a la calle profesores" y demás personas que tienen un cargo dentro de una autoescuela. No todo acaba aquí, tanto Vázquez como Gómez expresan su vaticinio de cara al año que viene, "si esto sigue así podrían cerrar mínimo unas 10 autoescuelas". Una contraposición a lo que ocurría hace diez años en la capital. "En 2007 en la avenida de Andalucía en una hora pasaban 200 coches de autoescuelas y ahora pasan 3". "Ponlo en contexto", explica Vázquez, "llevamos una hora hablando aquí -en la autoescuela- y la clase está vacía, no ha entrado ningún alumno, un profesor parado sin dar clase...".

David es uno de los alumnos afectados por la huelga de examinadores. Desempleado y padre de familia tiene un propuesta de empleo, pero es necesario que tenga el carné de camión. Al ser una modalidad especial necesita aprobar varios exámenes teóricos y prácticos. Algo en lo que cree que puede invertir "tranquilamente" un año hasta que lo consiga finalmente. Como él hay otros tantos que pueden perder un puesto de empleo a consecuencia de los retrasos en los exámenes prácticos.

Según apunta la Subdelegación del Gobierno de Huelva, la Jefatura Provincial de Tráfico de la capital "ha realizado entre junio y octubre de este año un total de 9.432 exámenes, pese a los paros parciales que el colectivo de examinadores de tráfico ha llevado a cabo durante los lunes, martes y miércoles desde el mes de junio para reivindicar un aumento de 250 euros del complemento específico en su nómina". Así, concretamente, hasta el 31 de octubre, la Jefatura ha realizado "5.745 exámenes teóricos y 3.677 exámenes de circulación". Del mismo modo, la Subdelegación quiere destacar que estos datos demuestran que, "pese a estos paros y a los problemas que generan a ciudadanos y autoescuelas, los funcionarios de la Jefatura están realizando un extraordinario esfuerzo de trabajo y planificación para que miles de ciudadanos puedan obtener su permiso de circulación". Asimismo recuerda que "la DGT carece de competencias para autorizar o aprobar cualquier retribución de funcionarios". De igual forma, apuntan que hay 10 examinadores en la plantilla de Huelva de los cuales 4 tienen baja laboral y uno es liberado sindical.