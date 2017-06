El auténtico infierno bajo plásticos

Si hay en la provincia de Huelva un lugar similar al infierno, sin lugar a dudas se trata del trabajo que estos días siguen desarrollando miles de trabajadores en el interior de los macrotúneles de las numerosas empresas agrícolas que se afanan por concluir definitivamente las campañas de recolección de frutos como la fresa o la mora, pero sobre todo el arándano y la frambuesa.

En este lugar, bajo plástico, las temperaturas pueden llegar estos días en los que el calor aprieta, hasta los 50°C durante las horas centrales. Sólo hay que pasar por delante de alguno de estos macrotúneles, sin llegar a entrar en él, para hacerse una idea de la sensación térmica de su interior.

Pero afortunadamente, según relataron ayer a Huelva Información algunos pequeños empresarios agrícolas y recolectores del campo consultados por esta redacción en las propias fincas en las que trabajan, la campaña llegará a su fin para casi todos coincidiendo con el final de la presente semana.

Así lo ha relatado el joven agricultor cartayero David Díaz, que cultiva arándanos, frambuesas y fresas en sus diez hectáreas de terreno, y cuyos trabajadores se afanaban ayer en concluir la recolección de frambuesas y la poda de las plantas de arándanos. "Estamos recogiendo las pocas frambuesas que quedan -señaló- aprovechando las primeras horas de la mañana para evitar las de más calor porque el personal no rinde igual". Y es que según prosigue, este calor es "criminal", tanto para los trabajadores como para la propia fruta, que "se reblandece mucho y no se encuentra en óptimas condiciones para la venta si se recolecta cuando las temperaturas son muy altas".

Es por ello por lo que la mayoría de empresarios han adelantado una hora estos días el inicio de la jornada laboral para concluir sobre la una.

Este parece ser el mejor remedio, aunque los trabajadores consultados también aseguran que para sobrellevar las altas temperaturas, es recomendable protegerse la cabeza, beber mucha agua para estar hidratados y "trabajar lo más rápidamente posible a primera hora para concluir la faena cuanto antes", como relató Daniela Gabriel mientras sus manos no paraban ni un momento de recolectar frambuesas en la finca de David Díaz. Esta trabajadora rumana aseguró igualmente que "no empezamos más temprano porque antes de las siete de la mañana aún es de noche y no se ve", y reveló que "otro truco" es levantar un poco los plásticos laterales de los macrotúneles "para que al menos corra un poco de aire".

En la misma línea su compañero Juan Antonio Jurado, natural de Lepe, afirma que "esto es insoportable" y "lo mejor es empezar temprano, acabar cuanto antes evitando las peores horas y, mientras tanto, beber mucha agua fresquita. No nos queda otra".

Benabram Benabran, natural de Marruecos, aseveró por su parte que lo lleva "regular", y afirmó que "quizás por mi procedencia estoy más habituado a las altas temperaturas".

En parecidos términos se pronunció el veterano agricultor lepero Francisco Vaz Álvarez, quien afirmó que en el campo "ya estamos acostumbrados a las verdes y a las maduras, y lo que toca ahora es calor".

Vaz Álvarez, que dirige la empresa familiar Domínguez Vaz SL, con la que cultiva en unas diez hectáreas de terreno arándanos, moras, frambuesas y caquis, también se congratula de que la actual campaña "esté ya prácticamente lista", porque estas temperaturas "son insoportables, sobre todo para los trabajadores".

Paco Zamorano aseguró por otra parte que otro truco es instalar malla negra sobre los plásticos de los macrotúneles, lo cual "rebaja la temperatura varios grados". Además aseveró que "los que peor lo pasan son los trabajadores árabes que estos días están en pleno ramadán y que por sus convicciones religiosas no pueden beber agua ni ingerir ningún alimento hasta después de la puesta del sol". "Yo no sé cómo aguantan -prosigue- pero la verdad es que nunca he tenido ningún problema por este motivo".

A pocos metros de allí, Huelva Información pudo comprobar esta realidad. Y es que cuatro trabajadores naturales de Mali se afanaban en podar con grandes tijeras una plantación de arándanos propiedad de Vaz. Tres de ellos, que respetan el ramadán, afirmaron con resignación que "no podemos hacer otra cosa, son nuestras convicciones y tenemos que soportarlo como podemos. No nos queda otra".