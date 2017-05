Las conversaciones que se escuchaban en las calles de Huelva durante el día de ayer conducían al mismo tema. El incendio en la calle Artesanos originado en el bazar chino en el bajo de un bloque de viviendas. Las historias de cómo vivió cada uno los momentos de angustia fueron la tónica a lo largo de la mañana. La movilidad de gente fue constante durante toda la jornada alrededor del edificio. Numerosos vecinos y curiosos se acercaban para ver con sus propios ojos lo que vieron en vídeos el día anterior. Algunos no se lo creían. Otros sacaban fotos con su teléfono móvil. Y otros tantos lamentaban las pérdidas materiales de amigos y conocidos afectados por lo ocurrido. Las caras de los allí presentes dibujaban el auténtico color de la desgracia. Con el negro, producido por las llamas, como telón de fondo.

La mayor parte de las miradas se centraban en el dueño del establecimiento. Durante el transcurso de la mañana no paraba de explicar a los que se acercaban cómo ocurrió todo en primera persona. "Estaba en la tienda y olí a quemado. Salí fuera y no veía nada fuera de lo normal." Segundos más tarde "escuché a una señora gritar ¡Qué está en llamas!, por lo que corriendo salí con un extintor que duró 20 segundos". De forma seguida "cogí otro y volvió a durar otros 20 segundos y ya no pude hacer nada más" porque en "menos de un minuto ya estaba todo en llamas". "Menos mal que estaba fuera, si llego a estar dentro, ahora no estaría aquí", explicó el dueño del bazar.

El viento durante el incendio ha provocado numerosos daños en los negocios colindantes

El viento que hizo durante el momento del incendió provocó que las llamas y el humo llegasen a los negocios colindantes. La dueña de una tienda de chucherías lamentaba entre lágrimas que lo había perdido todo. "Hasta que me pague todo el seguro y vuelva a abrir... yo vivo del día a día de la tienda y tengo cosas que pagar", expresaba. La tienda, que tenía un olor fuerte todavía debido a las consecuencias del fuego, presentaba un aspecto desolador. Todo echado a perder. Ni en los peores sueños los allí presentes podían pensar que ocurriese algo así y en esa magnitud.

A pesar de tener el negocio cerrado, Cristina Álvarez, dueña de una papelería situada en la misma acera, explicaba que "aún con la cancela echada, el humo entró por los respiraderos del techo, así como por el cuarto de baño". Y es que "no podemos estar dentro porque nos duele la cabeza y la garganta". Y a pesar de estar el negocio cerrado, numerosos productos de la papelería ya no se pueden vender. Folios con una capa negra del humo, estuches, mochilas y diferentes artículos estropeados. "El perito nos ha dicho que podemos limpiar e incluso que podemos pedir una agencia de limpieza", explicó la dueña de la papelería. Con la puerta abierta para airear el olor concentrado, Álvarez comentó que "ahora cada día que cerremos son pérdidas" por lo que la preocupación era latente en su mirada, así como del resto de comerciantes de la zona.

El presidente de la comunidad del portal 37, José Mascareña, contó cómo se vivieron los momentos del suceso. "Lo primero fue el olor a humo y ya después el ruido en la calle y hasta que nos asomamos por el balcón", y aún así "es verdad que la gente mantuvo la tranquilidad y salimos por otra puerta". Una historia que, aunque las llamas hayan desaparecido, las cenizas persisten entre el qué y el cómo pasarán los días los diferentes afectados.