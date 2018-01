Los "augurios" de Güito

Jueves, un magnífico día para darte una vueltecita por las calles de Huelva y, si te apetece, echar un ratito distendido y escuchando coplas de carnaval. Los jueves son los días que aprovechan los estudiantes de la universidad para salir a festejar que el fin de semana sólo está a un día. Como sigamos así, para los estudiantes será fin de semana todos los días.

Digo esto porque el jueves sería un buen día para intentar convencer a esos estudiantes de que se acerquen a nuestra fiesta, que dicho sea de paso sigue muy cerrada, vamos, que quitando a los que nos gusta esto, creo que poca gente en Huelva se ha enterado de que ha comenzado el concurso. Eso sí, las luces cada año son más vistosas, es lo que tienen los leds.

Una vez metido en el ajo, todo este tinglado sigue su curso como no podía ser de otra manera. Aquí, gracias a Dios, todo está inventado, aunque te pueden sorprender con innovaciones rebuscadas y pensadas por el maléfico muchacho que no quiere que nadie se cuele en este concurso.

Las formas de controlar a la gente que tiene acreditaciones pueden ser cambiadas de mil y una maneras. Es Antonio Hierro en estado puro, siempre buscando al que quiere colarse y el que quiere colarse intentando escudriñar todas las maneras para intentar hacerlo

Por mi experiencia en esto de los carnavales (llevo desde 1984 sin faltar ni un solo año, aunque a alguno le joda), a esos que quieren ver a sus grupos y no pueden o no quieren comprar una entrada os daré la solución. Fijaos en los grupos que actúan, sus incondicionales sólo viene a ver a su agrupación, estad atentos en la puerta y pedidles las entradas a esos fans que abandonan la sala después de actuar su agrupación. Esto lo podéis hacer en jornadas "cortitas" como la de hoy. Cuando te toque una noche de las güenas, ese truco no vale.

La noche a priori se presenta calentita, lo comento porque la calefacción del Gran Teatro cuando funciona es una auténtica delicia, creo que un año de estos lo podré comprobar, no me quedaré con esa intriga, pues en mi sitio hay más corrientes que en la Punta del Sebo. Dicen que se vendió casi entero el taquillaje, pero como la gente sólo viene a ver a sus grupos el aspecto de la sala es desolador. Este año como novedad no se permite la entrada en la sala mientras la agrupación esté cantando, me parece correcto, lo malo sería que no te dejaran salir.

Nuestro alcalde llegó desde Madrid para no perderse el segundo día, Gabi es carnavalero de teatro, le gusta de hace muchísimos años y además sabe tela de todo esto, recuerdo cuando me lo presentó el gran Güito hace una pila de años y me dijo con esa voz tan característica:

- Illo, éste tiene que ser el alcalde que ponga al Carnaval en su sitio, porque le gusta y además disfruta, le gusta tanto como a ti.

- Primero tiene que ser alcalde, le contesté yo, después todo se verá.

Recuerdo que en esa conversación estaba Pulido y me lo corroboró, el Güito de vidente, ahora sólo falta que Gabi arregle el Carnaval, creo que por ganas no va a quedar.