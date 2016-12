Las asociaciones de familias alertan de los "impagos"

No sólo es que se reduzcan las ayudas, sino también los impagos. La asociación de Familias Numerosas criticó recientemente el "impago" de las ayudas por partos múltiples y tercer hijo, que están paralizada por la Junta "desde mediados de 2013". La asociación entiende que estas ayudas, que la Junta ofrece desde 2002, "ha caído en un desamparo absoluto con solicitudes que ni siquiera se revisan e impagos desde 2013".

Desde la asociación señalan que la ayuda en cuestión "es muy modesta", de modo que "la cuantía base es de 600 euros al año por cada uno de los hijos menores de tres años en el momento de un tercer nacimiento", si bien hasta ahora es una cantidad "modulable, de 720 a 300 euros, según los ingresos familiares", de forma que "se cobrarían los 720 euros en el caso de que la renta sea igual o inferior al Iprem vigente: 7.455,14 euros al año", y "300 euros si los ingresos son de cuatro a seis veces el Iprem", una cuantía esta última que con el nuevo borrador se suprimiría y no se pagaría.

Por parto múltiple están estipulados actualmente 1.200 euros al año en el caso de dos hijos; 2.400 euros para familias de tres hijos; 3.600 para cuatro hijos y 4.800 en el caso de cinco o más. La asociación achaca la demora en el pago a la "insuficiencia de crédito para atender todas las solicitudes existentes". Sin embargo, critican que "la Junta ni siquiera emite una resolución favorable a la solicitud", y afirman que el Defensor del Pueblo ha reconocido ya "el derecho subjetivo a recibir estas ayudas sin esperar a ley alguna".

Desde estos colectivos lamentan que la Junta "no sólo no resuelva las solicitudes ya presentadas, sino que continúa los trámites de las nuevas hasta el momento de la emisión de la resolución, quedando paralizada entonces su tramitación a expensas de la existencia futura de crédito presupuestario". Asimismo, añaden que "el Defensor del Pueblo ha reprochado al Gobierno andaluz que no conceda estas ayudas cuando, consciente de su relevancia social, establece que el pago de las mismas gozará de prelación en el conjunto de las obligaciones de tesorería".