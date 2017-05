Por qué apoyo a Pedro Sánchez

Las difíciles circunstancias que atraviesa el mundo obligan a repensar, hoy más que nunca, las actitudes políticas, lo que si es siempre pertinente para que aquellas tengan puestos los pies sobre la tierra ahora es indispensable para dar adecuada respuesta a las profundas mutaciones al ritmo vertiginoso con que se suceden en nuestra vida.

No puedo entrar en un análisis pormenorizado de estos cambios. Baste decir que el imparable fenómeno de la globalización y el asimismo imparable avance tecnológico en el ámbito de las comunicaciones, la automatización y la sustitución de gran parte del empleo humano, hace que las personas puedan clasificarse o en el grupo de ganadores o en el de perdedores en esta extraña época.

De esta situación se derivan una serie de consecuencias como el agravamiento de las diferencias sociales en el interior de los diversos países y también entre ellos, el abandono de la juventud a su suerte, el precariado, la disminución cuantitativa y cualitativa del estado de bienestar, el incremento de la influencia de las grandes empresas en la vida pública, las emigraciones masivas por razones políticas o económicas, la puesta en cuestión de las organizaciones supraestatales o el ascenso de la extrema derecha totalitaria, populista o xenófoba.

Desde esta apresurada exposición se deduce la necesidad de establecer un diagnóstico certero sobre los problemas que nos asedian y un sistema creíble y viable de propuestas para salir del laberinto.

Pues bien, de los tres candidatos que compiten en las primarias el único que las ha elaborado con tiempo suficiente y las ha plasmado en internet (Véase Por una nueva socialdemocracia) para que estuvieran a disposición de todos los militantes ha sido Pedro Sánchez, mientras que los otros dos se limitan a tratar de descalificarlo y de convencernos de que ellos representan al verdadero socialismo como si las primarias se tuvieran que dilucidar a golpe de fe.

Desde el punto de vista de la inmediata estrategia a seguir me parece preferible que el PSOE plantee una alternativa razonable al Gobierno que padecemos antes que seguir siendo un partido moribundo con respiración asistida y enchufado a un PP decadente.

No caben términos medios: el engañoso y antidemocrático recurso de "votarme a mí que soy la garantía de la unidad y de la paz" es el gastado truco de convertirse en parte para luego proclamarse como el único que está por encima de cualquier parcialidad, porque, querido Patxi, creo que eres tan consciente como la mayoría de los socialistas de que aquí no se están disputando cuestiones personales sino la prevalencia de un socialismo ligth, tan ligth que algunos piensan que no es ni siquiera socialista o de un socialismo verdadero compuesto de las mayores dosis posibles de igualdad y libertad.

El socialismo de Pedro Sánchez, al que apoyamos tantos socialistas, cuenta con los sentimientos de solidaridad y fraternidad que siempre han sido y deben seguir siendo su médula, a la que repugnan las formas que se utilizaron para el que llamaron el "derrocamiento" de Pedro Sánchez pero que si están de acuerdo con su digna dimisión como secretario general y diputado.

El PSOE no puede estar de acuerdo con los que, aunque hayan prestado anteriormente importantes servicios, están amparando las mentiras sobre falsas alianzas de Pedro Sánchez con otras organizaciones políticas.

Los socialistas no creemos en los ángeles tutelares vitalicios. La autoridad moral que se tiene en cada momento es la única que debe respetarse. Por eso estamos en desacuerdo con las estrellas y los galones en la bocamanga a no ser que estos sean los de la ruda ortografía del miliciano caído que escribió sobre la tierra con su sangre su último mensaje: "Biban loscompañeros" (sic).

Esto sería lo que me gustaría que estuvierais pensando el próximo domingo cuando introduzcáis vuestra papeleta en la urna, cualquiera que sea el candidato al que apoyéis.