Dos ancianos se realojan en su Casa por Casa tras el incendio de su vivienda actual

Bajaron como cada mañana a comprar el pan y "eso les salvó". Antes de volver a casa un vecino acudió a buscarlos porque su vivienda "ardía en llamas". Eran alrededor de las once cuando el matrimonio de ancianos de 84 años (él) y 74 años (ella) llegaba a la puerta de su hogar, ubicado en el número 78 de la calle Cristo de la capital. No daban crédito a lo que veían. No les salían las palabras. Habían "perdido todo". Se habían quedado sin techo bajo el que poder dormir. Paradójicamente, son beneficiarios de una de las cien vivienda reservadas por la Junta de Andalucía para el programa Casa por Casa de Santa Lucía, cuya entrega está bloqueada ante la negativa de sus propietarios a solicitar una subvención para evitar el pago de impuestos. Tras el siniestro, el matrimonio decidió entrar en la que consideran su casa a pesar de que aún no son los titulares (hasta la conclusión de los trámites la propiedad es de la Junta) y ejercer como dueños, con el consentimiento "excepcional" de la Administración y el apoyo de todos sus vecinos, que, según explicaron fuentes de la Junta de Andalucía, se han comprometido a "vigilar para que nadie más acceda a las viviendas", ya que "entienden que el caso del matrimonio es excepcional y temporal".

Desde la Junta insistieron ayer que el matrimonio se podrá quedar en esa casa hasta que sean realojados en otro inmueble de la administración, "en cuanto sea posible"; aunque todo hace pensar que no sea antes de este fin de semana. Dentro del proceso de negociación con los vecinos del Casa por Casa, y como vienen haciendo con anterioridad, el lunes se va a mantener un encuentro con una representación de los beneficiarios al objeto de resolver los trámites para la adjudicación de los inmuebles.

IU y PP urgen al Gobierno regional a que faciliten la entrega a sus adjudicatarios

En diciembre de 2016 la Junta culminó la promoción de viviendas de Santa Lucía. No obstante, los vecinos deben firmar previamente la solicitud de la subvención de las casas y el contrato de compra. Esta gestión conlleva la correspondiente tributación ante el Ministerio de Hacienda, que muchos de los vecinos "al tener un situación económica de especial vulnerabilidad, no pueden costear. De ahí, el bloqueo actual para hacerse con la propiedad de las casas.

El pasado lunes se presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento para pedirle al Gobierno central que exonere o bonifique a las familias de ese trámite tributario para que puedan instalarse legalmente en los inmuebles de Santa Lucía, en los que la Junta ha invertido once millones de euros.

Entre otras de las gestiones, la administración regional se ha ofrecido a mediar entre el Ministerio de Hacienda y los vecinos para gestionar la documentación necesaria e intentar solventar la situación.

Entretanto, desde el PP , a través del parlamentario Guillermo García Longoria, avanzó que su grupo va a presentar distintas iniciativas en el Parlamento como una Proposición No de Ley para que la Junta de Andalucía mantenga las condiciones del Casa por Casa "ofrecidas y firmadas" con los vecinos de Santa Lucía y que "ahora la Junta de Andalucía no ha respetado en el último trámite administrativo". Por ello pide a la Junta que "no engañe a los vecinos".

El PP mantiene que los vecinos entienden que "les ha cambiado las reglas del juego al final del partido ya que cuando se produce la firma de los convenios el modelo al que se iban a acoger estas personas era Casa por Casa y ahora la Junta de Andalucía les obliga a acogerse a unas subvenciones en donde tienen que pagar los impuestos de las mismas".

Desde IU se exige al alcalde de Huelva y a la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía "que se dejen de más dilaciones y retrasos injustificados" y entreguen "de una vez" los inmuebles a las familias adjudicatarias del derecho a adquirir las viviendas del plan , correspondientes a la barriada de Santa Lucía. El portavoz municipal, Pedro Jiménez, insistió en que hay cien viviendas terminadas y que las familias que deben habitarlas llevan "demasiado tiempo esperando infructuosamente para poder vivir en ellas, por los continuos cambios en los criterios de adjudicación que el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía les reclaman para ello".