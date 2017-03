Más de 30.000 alumnos y 6.500 docentes de la Enseñanza pública, convocados a una huelga

Sindicatos, padres y estudiantes están llamados hoy a secundar la jornada de huelga educativa convocada a nivel nacional por varios colectivos: Ceapa, Ustea, CCOO, UGT, CGT y Sindicato de Estudiantes, en todos los niveles educativos y para todos los trabajadores del sector, al objeto de tratar de revertir los recortes y de derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). A ella están llamados cerca de 6.500 docentes de la Enseñanza pública en Huelva y más de 30.000 estudiantes a partir de 3º de ESO que son los que tienen derecho a secundar un paro.

La Federación de Ampas de Huelva (Fampa) hace suyos los argumentos de Ceapa a la hora de apoyar la jornada aunque también defiende "el derecho a la asistencia de los menores a clase". Junto a la huelga, habrá una manifestación que partirá a las 12:00 de la rotonda de los bomberos.

Es la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores desde que gobierna el PP. Todos los convocantes coinciden en que "la lucha en la calle" está siendo el medio "más eficaz" para defender la Enseñanza pública, ya que uno de sus principales objetivos es limitar o reducir la presencia de la Enseñanza concertada.

Desde la junta de personal se indicó que el tema de la huelga es algo que no se ha tratado "al no haber unanimidad en este ámbito, ya que hay dos sindicatos que no la secundan: CSIF y ANPE, y nosotros buscamos los temas que nos unen", señaló José Maeso.

A nivel universitario, el Caruh también se ha mostrado partidario de seguir la convocatoria.

Todos los centros docentes no universitarios dispondrán de servicios mínimos que contarán con un miembro del equipo directivo.