El 75% de los alumnos de la UHU se benefician de becas y bonificaciones

El 75% de los alumnos de la Universidad de Huelva (UHU) no han de afrontar los pagos estipulados de manera oficial para afrontar las tasas. A la tradicional convocatoria del Ministerio de Educación (MEC) y algunas otras iniciativas procedentes de la Junta de Andalucía y de la propia universidad, en este curso se ha sumado una nueva medida enmarcada en el Decreto de precios públicos que consiste en la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula, una medida pionera a nivel nacional. Entre esas dos iniciativas se llega a ese 75% ya mencionado.

Según señaló la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra, la medida de la Junta de Andalucía ha beneficiado al 40% de los alumnos de la Onubense que, al formalizar su matrícula para este curso 2017/18 se encontraron con la grata sorpresa de que se les había descontado del pago, todos los créditos aprobados en primer convocatoria, del curso anterior. De este modo, no todos los estudiantes han visto la misma cuantía bonificada ya que depende de ese número de créditos aprobados. Tampoco han recibido cantidad alguna sino que en el momento de formalizar el pago de las tasas, se les descontó esa bonificación del 99%. Según datos de la Junta de Andalucía, en la Universidad de Huelva han sido 3.493 estudiantes tanto de grado como de másteres oficiales. La cuantía que los alumnos se han ahorrado y que, por otro lado, deberá ser transferida desde la Junta a la tesorería de la UHU, es de 1.197.586 euros. La cifra queda aún baja conforme a las previsiones que barajaba la propia UHU cuando se anunció la medida allá a finales de la primavera del año pasado. En ese momento, la Onubense calculó que la medida le costaría a la Junta, dos millones de euros.

La UHU presentará el próximo mes su propio programa de becas y ayudas

Pero junto a esta novedad, persiste la atractiva convocatoria de becas del Ministerio de Educación (MEC) que, sin duda, es la que más conviene a los universitarios. Ángela Sierra adelantó que estas becas beneficiarán al 35% de los alumnos de la UHU aunque hasta dentro de un par de semanas, no se sabrá la resolución concreta de la convocatoria para este curso. Aun así ya se sabe que ese porcentaje es muy similar al de cursos anteriores. Las becas del MEC suponen una cuantía nada desdeñable pues en buena medida, no solo cubren el pago de las tasas sino incluyen otros conceptos de modo que la asignación media supera los 2.000 euros.

De acuerdo con la vicerrectora de Estudiantes, al "70% de aquellos que solicitan la beca se les concede". Pero no todo está perdido para ese 30% que recibirá un no por respuesta. En ese caso, podrá engancharse a las bonificaciones por crédito aprobado. Los requisitos para conseguir la beca MEC son mucho más exigentes que la bonificación que aplica la Administración andaluza, de manera que supondrá un alivio económico significativo para aquellos que no hayan alcanzado su objetivo.

La excepción a las bonificaciones de la Junta se encuentra en los alumnos que se han matriculado en primero. Son los que no tienen derecho a que se les aplique la medida al no tener aún créditos aprobados. Sin embargo sí han podido solicitar las becas MEC.

Si nada de esto fuera suficiente, la Universidad de Huelva presentará el próximo mes, un programa propio de becas que contemplará cinco situaciones a considerar. Aunque la vicerrectora prefirió no adelantar datos a la espera de su presentación oficial, añadió que habrá un quinto estadio que se dirigirá a aquellos estudiantes a cuyas familias les haya sobrevenido una situación económica adversa.

Las becas MEC experimentaron unas modificaciones notables respecto a sus requisitos, en 2012. Desde el punto de vista académico se subió la nota media y el número de créditos aprobados. Asimismo, los que no superaran el 50% de éstos se veían obligados a devolver el importe lo que en el caso de la UHU, afectó en el curso anterior a tan solo el 1,4% de los casos. Lo que sí se ha percibido es un descenso en las cuantías recibidas pasándose de los 3.122 euros de media en 2011 a 2.724 en 2016.

Según datos del MEC, la Universidad de Huelva recibió en el capítulo de becas 10.650.000 euros hace un par de cursos que son los últimos datos ofrecidos.