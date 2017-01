Los alumnos de Enfermería meten su futuro en la maleta

Adentrarse en el mercado laboral recién graduados es el mayor reto al que se enfrenta la mayoría de los alumnos que finalizan sus estudios. Para ello, la Universidad de Huelva (UHU) ha puesto en marcha la segunda edición de las jornadas Y… ¿ahora qué?, donde expertos en la materia aportan su experiencia y ayudan a los alumnos, en este caso de la Facultad de Enfermería, a resolver las dudas que se les presentan con respecto a su futuro mediante exposiciones, debates y talleres. La mayoría de los alumnos coincide en que "el futuro está en el extranjero". Los graduados de Enfermería son uno de los colectivos universitarios que más mentalizados está en que su futuro está más allá de nuestras fronteras: Reino Unido, Francia, Portugal, Escandinavia o, en su caso, otra comunidad autónoma.

En la presentación de la sesión de ayer participaron Sebastián González Losada, director de Relaciones Institucionales de la UHU, que valoró las jornadas como "interesantes e imprescindibles", si bien "su evolución real se verá cuando hayan pasado 5 o 6 años". En la apertura también estuvo presente el equipo decanal de la Facultad de Enfermería, entre ellos, Esperanza Begoña García Navarro, vicedecana de Prácticas, Estudiantes y Relaciones Internacionales y la encargada de la organización de las jornadas, que explicó que el objetivo de estas sesiones es también mostrar que "el rol profesional del enfermero no está solamente en un hospital, o un centro de salud". El decano de Enfermería, José Luis Sánchez incidió en que "el rol de enfermero es mucho más variado" y "mucho más diverso de lo que tradicionalmente tenemos consensuado como un servicio asistencial". Para José Luis Sánchez, la formación continuada, en España o el extranjero, va a llevar a los alumnos a "caminos profesionales" que ni se imaginan. Lamentó no obstante, que el sistema sanitario público no pueda absorber las últimas promociones que han ido saliendo de las facultades como consecuencia de los recortes que se han ido aplicando en los últimos años. Pese a ello, la Facultad de Enfermería de la UHU mantiene su poder de atracción ya que, cada curso, hay aspirantes que se quedan fuera y eso que la nota de corte es siempre muy alta. En la actualidad, esta Facultad cuenta con más de 500 alumnos y un índice de abandono muy reducido.

Ayer también se contó con la presencia de Juan Antonio Vaqueiro, enfermero del Centro Penitenciario, quien explicó cómo su trabajo puede ser una de las salidas "aun siendo un trabajo desconocido".