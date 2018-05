La alcaldesa critica la falta de información sobre las obras del paseo de Matalascañas

La alcaldesa de Almonte, la socialista Rocío Espinosa, mostró ayer su "preocupación" por la falta de información por parte del Gobierno respecto a las obras del paseo marítimo de Matalascañas, de las que el Consistorio tiene que acometer una parte ante la cercanía de la temporada veraniega. En declaraciones a los periodistas en Matalascañas, y preguntada por este asunto, Espinosa precisó que ha solicitado una nueva reunión hace dos semanas tras mantener un primer encuentro con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Orts, a principios del pasado mes de abril.

Todo ello con el objetivo de conocer el proyecto, que es una de las actuaciones más importantes que necesita Matalascañas, además de la regeneración de la arena. Al respecto, señaló que "el paseo requiere que el Ayuntamiento ejecute una parte de esa obra y si no tengo información sobre el ámbito de actuación, el alcance, en qué consiste y cuándo va a empezar, no puedo planificar la parte que me corresponde". "Tengo la sensación de que la lealtad institucional que yo estoy guardando con el Gobierno no es recíproca", remarcó la regidora, que aseguró que no puede criticar la actuación porque no conoce cuál es".

La alcaldesa indicó que el pasado lunes, tras dos semanas pidiéndola, fue informada de que el próximo 25 de mayo tendrían una cita con el subdirector de Sostenibilidad de la Costa y señaló que desconoce si ese día habrán empezado o no las obras o si les van a informar en qué van a consistir.