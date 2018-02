El alcalde pide mirar a otros países para "conjugar industria y bienestar social"

Con el recuerdo del Pleno en el que la mayoría del Consistorio rechazó cualquier cambio en la nueva ordenación de la avenida Francisco Montenegro, el alcalde de Huelva mantuvo su postura acerca de la permanencia de las industrias en la zona, así como la necesidad de preservar la salud y el bienestar de los ciudadanos con el mantenimiento de buena parte del tejido productivo de la ciudad.

Gabriel Cruz, poco después de participar en un acto con escolares que celebraban el Día Internacional de la Paz, aseguró que "el futuro y las expectativas de la ciudad de Huelva depende claramente de la planificación y del trabajo ordenado" y descartó de manera rotunda que "me vaya a prestar a mensajes apocalípticos, ni a improvisaciones".

El primer edil recordó que "se va a abordar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística y ahí se recogerán las modificaciones", aunque quiso aclarar que "tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad y ésta pasa por que los terrenos de la avenida Francisco Montenegro son de titularidad del Puerto de Huelva y están vinculados a la actividad portuaria directamente". En este sentido añadió que "el Puerto es un agente principal en Huelva, pero hay que dejar claro que no es quien planifica el urbanismo y el futuro de la ciudad, eso lo hace el Ayuntamiento. Es una institución con la que mantenemos una relación muy fluida, tanto en la anterior etapa como en esta nueva y trabajamos para la consecución del objetivo de la integración real, más que el acercamiento, entre el Puerto y la ciudad y buena muestra de ello son el Paseo de la Ría y los proyectos en el Muelle de Levante y en la zona norte del terreno portuario". En la misma línea, Cruz señaló que "lo que tenemos claro es que no vamos a comprometer dos elementos, ni el futuro económico y social de Huelva, en los que son fundamentales las actividades productivas" y quiso añadir que "no somos los únicos que tenemos industria; hay muchos otros lugares en España y en Europa que tienen también industrias y se enfrentan a los mismos problemas y con las mismas normativas que tenemos nosotros; ésta es igual para todos, tanto en Alemania como en Francia e Inglaterra y en España y no existe este conflicto interesado que algunos quieren plantear aquí".

En cualquier caso el alcalde quiso dejar claro que no se va a "renunciar en modo alguno al bienestar, a la seguridad y a la salud de los ciudadanos de Huelva; ese es el trabajo, buscar el equilibrio; es la responsabilidad de quienes tenemos el privilegio de gestionar los intereses y las expectativas de los ciudadanos".