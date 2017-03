El alcalde convocará la mesa de los fosfoyesos de manera "inminente"

La demanda de los grupos municipales de Ciudadanos y de IU se verá respondida de forma inminente. El alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, convocará la mesa de los fosfoyesos tras la celebración del Pleno ordinario correspondiente a este mes, que tendrá lugar el próximo día 29.

Al margen del proyecto que Fertiberia ha elaborado para la recuperación de la marisma del Tinto y que está en exposición pública, el comité los expertos trabaja en su análisis independiente sobre la situación de las balsas. Sin embargo, el presupuesto necesario para ese estudio aún no ha llegado aunque ya han pasado más de seis meses desde que las tres administraciones (local, autonómica y nacional) se comprometieran a conseguir los 800.000 euros que se estima que se necesitan para ello. De momento, sólo se cuenta con 100.000 euros, según reconoció el director del grupo, José Borrego.

Al respecto, Cruz recordó ayer que hay una subcomisión de seguimiento para estudiar la financiación y "la preocupación de esta comisión, en la que estamos el Ayuntamiento y la Universidad, es conseguir y procurar que haya ese aporte necesario" para llevar a cabo los trabajos de la mesa de expertos.

Tras ensalzar la importancia de la mesa y del comité de expertos, el regidor se mostró confiado en que "vamos a conseguir tener un diagnóstico y unas propuestas que son las que discutiremos en la mesa de participación para darle una salida óptima al problema de Huelva, que son las 1.200 hectáreas de fosfoyesos".

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, pidió ayer a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, una "mayor coordinación" en un asunto "tan importante" como es la restauración de las balsas. Al respecto, indicó que de manera inminente enviará a la ministra una carta para trasladarle su malestar, después de que el proyecto presentado por Fertiberia y del Estudio de Impacto Ambiental del mismo haya salido a información pública en esta misma semana, "sin que haya llegado este proyecto a la Consejería". En este sentido, dijo que "el Gobierno tiene la obligación de comunicar a la Junta y pedirnos informes para sacar a información publica el proyecto y si no lo hace, obviamente no puedo más que criticarlo". "No les voy a engañar, también están las dudas que puede generar en ciertos ámbitos la trayectoria profesional de la ministra", señaló Fiscal en referencia a que García Tejerina fue consejera de Fertiberia.

Respecto al funcionamiento del comité de expertos en la mesa de los fosfoyesos y su financiación, valoró que se trata de un órgano independiente, que hay un calendario de financiación del comité y "se irá cumpliendo conforme vaya habiendo disponibilidad presupuestaria". Sobre este punto, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco Romero, precisó que en 2016 la Junta puso a disposición de este comité 100.000 euros con los que se han realizado los primeros proyectos.

A su vez, aseguró que la Junta ya se ha comprometido en 2017 con una cantidad que puede alcanzar los 125.000 euros, con cargo a las Acciones Especiales de la Consejería de Economía y Conocimiento, incluidas en los presupuestos de la Universidad de Huelva, "y lo sabe el coordinador del comité", al que acompañó a la Agencia Andaluza del Conocimiento para "valorar los estudios y acceder a posibles subvenciones", indicando además que éste "tiene línea directa" con el propio delegado y con la Consejería.

También dijo Romero que en la mesa de los fosfoyesos "hay otras administraciones hasta ahora no han aportado nada, salvo el Ayuntamiento que se ha comprometido a aportar lo que desde la Junta no se pudiera".

Por último, sobre el proyecto que ha presentado la empresa Captura CO2, el consejero indicó que "parece que cuanto menos hay que tenerlo en cuenta porque puede merecer la pena", no obstante aseguró que "hay que estudiarlo con más profundidad".