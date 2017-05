Las agencias alertan del aumento del fraude en viajes organizados por particulares

Si no es legal no ofrece garantía y sin garantía no hay seguridad. La Asociación de Agencias de Viajes de Huelva denuncia el intrusismo y la competencia desleal que sufre el sector con los desplazamientos, excursiones y reservas de alojamientos que llevan a cabo particulares o peñas y asociaciones sin licencias, avales o seguros que los respalden. "Es un perjuicio económico, pero sobre todo una falta de protección ante cualquier accidente o circunstancia adversa". El presidente de la asociación de empresarios del sector, Luis Arroyo, entiende que este tipo de contratos "no tiene respaldo legal alguno", con el consiguiente riesgo que eso entraña para quienes contratan esos servicios sin cobertura legal y, por tanto, sin posibilidad de cualquier reclamación.

La economía sumergida cada vez es más frecuente en este ámbito, "muchas veces por desconocimiento", y se intensifica precisamente en un momento delicado en el que han perdido volumen de negocio, sobre todo, por la irrupción de las nuevas tecnologías y las facilidades que ofrecen para llevar a cabo el proceso de reserva.

Ante esta situación, desde la patronal del sector tienen claro que "hay que denunciar los casos que se conozcan, fácilmente detectables a los ojos de cualquiera que pasee por nuestras calles donde farolas y fachadas soportan carteles anunciadores de viajes o excursiones". Y es que las inspecciones, que dependen de la Junta de Andalucía, no se realizan de oficio, sino que llegan tras una denuncia (el control periódico se lleva a cabo en las empresas que están registradas y que ejercen la actividad de manera legal).

En lo que va de año, ya se han interpuesto cuatro denuncias, todas ellas por la oferta de circuitos por diferentes puntos del país. Ahora están en trámite y, según se advierte desde la asociación de agencias, las sanciones por ello pueden llegar a los 12.000 euros "como ya ha ocurrido en alguna ocasión".

Los empresarios denuncian que la competencia desleal "no tiene límites" tal y como se pone de manifiesto con esta realidad, que pone de relieve "la impunidad con la que se mueven quienes la ejercen, ya que lo hacen "al margen de la ley, incumpliendo obligaciones de toda naturaleza (fiscales, laborales, o prevención de riesgos)". Las irregularidades las han detectado en la capital y resto de la provincia, aunque Arroyo reconoce que en el municipio de Huelva "ha descendido de forma considerable" y ya son "cada vez más" los colegios, asociaciones y hermandades que "cuentan con las agencias para programar sus salidas".