Tres adjudicatarios provisionales ocupan viviendas de Santa Lucía

Tres familias que se encuentran como adjudicatarios provisionales y en el proceso burocrático para entrar en las viviendas de Santa Lucía, accedieron a las casas, que les fueron asignadas, mediante la vía ilegal de la ocupación el pasado viernes. Las familias denuncian la "insostenibilidad" con la que vivían en sus antiguas viviendas además del "miedo" que tienen de que otras personas fueran a ocupar las viviendas de Santa Lucía o que la adjudicación fuera a traspasarse a otra familia.

Una de las personas que ha ocupado una de las viviendas es Ana Salas, quien argumenta que "tengo todos los papeles en regla" y denuncia que desde la institución sólo ha recibido "incongruencias" en cuanto a los requisitos para poder entrar en la vivienda. El mismo miércoles "fui y me dijeron que no me la iban a dar" cuando días anteriores "me dijeron que me la cederían", además de "decírmelo de manera verbal y no por papeles" y hoy, los propios técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que fueron hasta Santa Lucía, "me han dicho lo contrario" del pasado miércoles, además de avisar que la ocupación "es ilegal y que me van a demandar por la vía judicial". Salas afirma que ella también "va a denunciar" además de "tener miedo" pero "como no tengo nada no se pueden llevar nada", y es que su antigua vivienda "está en ruinas y tapiada".

La Junta comunicará al juzgado las ocupaciones de las viviendas públicas

Las otras dos familias, que mantienen sus antiguas viviendas de Marismas del Odiel, denuncian que la casa "se nos cae encima" además de convivir con "cucarachas, ratas y serpientes". "Me han hecho hacer esto porque la situación es insostenible", explica Rosario Ortiz, quien ha ocupado otra de las viviendas "porque mi casa está en ruinas y con una persona enferma", además de por el "miedo a que se la adjudiquen a otra familia o que se metan directamente". Ortiz asegura que los primeros problemas llegaron por el tema del empadronamiento "porque la antigua vivienda pertenecía a mi madre, pero falleció y me la dejó en herencia", además de asegurar que tiene toda la documentación en regla. Y es que "yo no pido dinero por la casa antigua, sólo quiero vivir dignamente y sólo quiero alquilar". Asimismo, después "me pusieron la pega de la alta pensión de mi marido", quien se encuentra con "una enfermedad degenerativa". Incluso "pensé en divorciarme para que no constará la pensión pero me dijeron que eso no lo podía hacer". Tras dar una explicación económica "me dijeron que lo iban a estudiar" pero la "situación es que es insostenible". "No tengo otro domicilio y no me daban soluciones", por lo que " de aquí no me van a mover", asegura.

Otra de las ocupantes afirma que "estoy enferma de esclerosis múltiple y la otra casa se me está cayendo encima. No podía seguir viviendo allí, corría el riesgo de que se cayera el techo de mi habitación". Asimismo, los vecinos de las casa colindantes explican que "no es justo lo que tienen que luchar por tener un techo. Todos los vecinos estamos a favor de que se queden en sus casas porque son sus casas".

De otro modo, según fuentes de la Junta de Andalucía, la institución "lamenta que tres vecinos hayan tomado esta determinación de ocupar la vivienda ya que se sigue trabajando con ellos para que se pueda regularizar o solucionar estos casos especiales, al igual que se ha hecho ya con 92 vecinos de Marismas del Odiel", de modo que la comisión técnica evalúe de forma correcta los documentos y requisitos. Asimismo, la Junta "está obligada a comunicar al juzgado cualquier ocupación de vivienda pública", aún así, la institución "seguirá trabajando con los vecinos para que puedan acceder de forma legal y con todas las garantías a la vivienda que han solicitado del programa Casa por casa".