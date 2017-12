Los acusados de abusar de dos niñas dicen que no sabían que eran menores

Visto para sentencia el juicio contra los jóvenes J.D.R. y B.M.R. -ambos de 22 años- por abusar sexualmente a través de internet de dos niñas -de 11 y 13 años en el momento de los hechos-, extorsionarlas y difundir fotografías comprometidas de las mismas. Los dos acusados se sentaron ayer en el banquillo de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2 de Huelva para responder por un amplio inventario de delitos por los que el Ministerio Público reclama que se les condene a doce y ocho años de prisión, respectivamente.

Ambos decidieron prestar declaración ante el magistrado José Luis Balerdi y responder sin cortapisas a las cuestiones planteadas por las partes. Reconocieron parcialmente los hechos, pero negaron que conocieran las bajas edades de las menores y que las hubieran extorsionado a propósito.

En concreto, J.D.R. reconoció que contactó con la cría de 11 años en septiembre a través de Whatsapp, "pero yo por el aspecto creía que tenía mi edad o así, unos 17 años, porque se veía que era una mujer hecha y derecha". A partir de ahí, establecieron una relación virtual. Le pidió en lo sucesivo que le mandara fotos "sin ropa", admitió. En febrero de 2014 trató de cerrar una cita con ella en persona, pero "no quedamos". El día 14 le solicitó un vídeo. "Ella me dijo que no y yo le dije: te vas a cagar, so fea".

Aseguró que no le pidió fotos en ropa interior y negó que los días 19 y 20 volviera a reclamarle un vídeo y quedar con ella para mantener relaciones sexuales. "Sólo le pedí el vídeo para ver cómo era, pero no desnuda, sino para ver cómo era ella, para nada más".

En paralelo, contactó con la niña de 13 años también en septiembre de 2013, aunque J.D.R. no recordaba la fecha exacta. "Tampoco sabía que era tan pequeña, nos dijeron que tenían 17 años". La menor le acabó enviando una serie de instantáneas íntimas que él remitió el 18 de marzo de 2014 a la de 11 años y a otra amiga, "pero les pedí que no las difundieran". Luego llegó a asumir que esta acción respondió a un arrebato tras "un enfado y me arrepiento mucho de haberlo hecho, cometí ese error".

Como el 21 de marzo la niña de 11 años no quería hablar con él, la amedrentó supuestamente, amenazándola con mostrarle a su madre un vídeo en el que la menor aparecía fumando. Le dijo "que se iba a enterar", pero el acusado indicó que "eso era una broma, era una broma todo".

El otro procesado, B.M.R., explicó al juez que conoció a la niña de 11 años a través del mismo grupo de Whatsapp que su amigo J.D.R., al igual que a la menor de 13 años. Negó reiteradamente que intentara mantener relaciones sexuales con ellas por ninguna vía. Incluso llegó a visitar su pueblo en carnavales, pero "no nos vimos", remarcó.

Sobre la edad de las niñas, explicó que "estaban muy desarrolladas y nunca sospeché que fueran menores de edad", ni siquiera después de ver las fotografías que ambas le remitían. Éstas sólo eran "subidas de tono" en el caso de la chiquilla de 13 años, "de la otra no".

El fiscal Alberto Campomanes considera que J.D.R. ha incurrido en un delito de abuso sexual a través de internet, otro de difusión de pornografía y otro continuado de amenazas hacia la menor de 11 años, mientras que hacia la de 13 lo acusa de un delito de utilización del menor con fines pornográficos y otro contra su integridad moral. Se enfrenta por todo a una pena de 12 años de prisión.

Al segundo inculpado lo acusa de un delito de abuso sexual a través de internet, de tenencia de pornografía infantil y de amenazas condicionales hacia una de las menores, mientras que hacia la otra le imputa un delito de utilización de un menor con fines pornográficos y otro de amenazas. A ocho años de reclusión se enfrenta B.M.R.