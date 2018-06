"No tenemos mucho acoso escolar, pero los casos que hay son muy severos"

-el acoso escolar no es un delito como tal.

-No, aunque aplicamos la figura del delito contra la integridad moral. Y no todo es acoso escolar.

-¿Cómo se define entonces?

-El acoso escolar es algo que hay que verlo desde la perspectiva de la víctima. Porque puede que los hechos puedan, desde la perspectiva del observador, no ser graves, pero sin embargo a la víctima le incidan mucho. Yo, por ejemplo, que tengo mucho sentido del humor siempre me he considerado muy bajito y no me hace ningún tipo de perjuicio que me lo diga la gente. Pero quizá a otra persona le puede, si se hace con continuidad, terminar haciéndole un daño psíquico importante.

-Y la víctima, ¿se atreve a denunciar?

-La víctima se mueve por miedo. En esto es fundamental la labor que en los centros escolares se haga para denunciar y acabar con este tipo de situaciones. Animo a los padres a que sean valientes y, en última instancia, es la Fiscalía quien investiga para saber qué ha ocurrido y deslindar aquellos supuestos que puedan no ser delitos, los que puedan ser delitos leves o aquellos que tengan mayor entidad.

-¿Hay muchos casos en Huelva?

-Que entren, entran muchos asuntos como acoso escolar. Pero que finalmente sean calificados como acoso escolar no hay tantos, por suerte. Pero es verdad que los que hay son muy severos. Son graves. Y las víctimas no lo pasan nada bien.