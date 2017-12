El juez absuelve a los dos jóvenes acusados de abusar de dos menores

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha absuelto a los dos jóvenes de 22 años acusados de abuso sexual a través de internet, de difusión y tenencia de pornografía a menor de edad, de continuas amenazas, de utilización de menores con fines pornográficos y contra la integridad moral sobre dos niñas de 11 y 13 años, con las que mantuvieron conversaciones vía Whatsapp durante unos meses entre 2013 y 2014. Los jóvenes reconocieron durante el juicio que contactaron con ellas a través de un grupo de mensajería, que hablaron después por privado pero que nunca las extorsionaron y que no sabían que eran tan pequeñas.

Según reza en la sentencia, el juez no aprecia en la actuación de los acusados conductas que pudieran constituir delito, "ya que desconocían la edad de las menores, no proponían encuentros para delinquir ni contra la libertad ni contra la indemnidad sexual, ni amenazaban con causar un mal constitutivo de delito y no afectaba a su integridad moral".

Al respecto, señala que de las conversaciones mantenidas por esta vía entre los acusados "descarta la conciencia de tratar con menores por ausencia de elementos probatorios que pudieran confirmarlo". A su vez, de las mismas se deduce que "no se trata de relaciones establecidas por ellas con la finalidad de abusar sexualmente, o como medio para lograr objetivos al margen de la voluntad de sus interlocutoras, sino de relaciones aceptadas por ambos y mantenidas por sí mismas", sin llegar a contactar o a mantener conversaciones presenciales, pero sí tratándose como novios por ambas partes.