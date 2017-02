Los abogados onubenses exigen la suspensión del pago del IVA en el turno de oficio

La intención del Ministerio de Hacienda por cobrar el IVA a los abogados del turno de oficio provocó la reacción de todo el colectivo, que en la provincia de Huelva afecta a 450 letrados. Tanto el decano del Colegio de Abogados, Juan José Domínguez, como el secretario, Fernando Vergel, solicitaron la retirada inmediata de la exigencia, surgida por la denuncia de Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez que lo que perciben los abogados "no son honorarios, sino compensaciones por su trabajo".

Vergel fue especialmente contundente en su defensa de la petición solicitada en todos los colegios de abogados de España, ya que a su juicio contraviene "el derecho a al defensa cuando se carezca de medios" y pone fin a una situación que se remonta a hace más de 30 años cuando se regularon las compensación por parte de la Dirección General de Tributos. La intención de los responsables de recaudar, pasaría "por pasar una factura a los defendidos, ya que no se les puede considerar como clientes y no sé qué tipo de factura les podemos pasar si no se les ha cobrado por los servicios prestados".

Detrás de esta medida, "lo que nos tememos es que haya una intención por reducir las compensaciones que recibimos por prestar este tipo de servicios, además de incrementar de una manera innecesaria la burocratización, ya que será la propia Junta la que deberá hacerse cargo de ingresar el IVA y es la misma instancia la que nos abona a nosotros el servicio, algo que es inexplicable".

A juicio de los abogados "por legalidad, estricta justicia y el trabajo de quienes lo prestan, debe suspenderse la aplicación de la norma" y al mismo tiempo anunciaron que "pondremos en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los profesionales, ya que lo que está en peligro es la propia existencia de la Justicia gratuita". Para ello se basan en una sentencia del Tribunal Económico Administrativo de Andalucía, que el año pasado sostuvo que el pago del IVA sólo se debía producir en el caso de haber honorarios. Además, el caso juzgado en instancias europeas, el de Bélgica, "no es equiparable, ya que su caso "no es ni público, ni obligatorio, por lo que debe tener otra consideración fiscal completamente diferente a la española".