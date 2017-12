Los abogados de oficio ofrecen más de 1.100 asistencias al mes

Todos los ciudadanos deben tener acceso a la Justicia en condiciones de igualdad. Así lo establece la propia Constitución española en su artículo 119, en el que se especifica que la Justicia será gratuita cuando uno acredite su insuficiencia de recursos para litigar. En Huelva, hasta el 30 de noviembre 575 letrados estaban adscritos en el turno de oficio del Colegio de Abogados onubense, ofreciendo a la gente más modesta la oportunidad de defenderse o de pelear por sus derechos en los tribunales.

En total, en nuestra provincia los letrados del turno han efectuado 12.463 asistencias entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año en curso, 1.133 al mes, algo menos que la media de 2016, cuando se cerró el año con 13.664 asistencias jurídicas gratuitas, 1.138 mensuales.

La jurisdicción penal se lleva la palma: casi la mitad de los asuntos de oficio tienen esta naturaleza, concretamente 5.728 de enero a noviembre, el 45% del total. En 2016 fueron 5.908 penales y se les quedó muy cerca la materia civil, con 5.046 procedimientos asistidos por los togados del turno. Sin embargo, la jurisdicción civil ha menguado su presencia en la estadística en lo que va de 2017, con 3.970 asuntos, y acapara sólo el 31,8% del protagonismo en el global de asuntos analizados por jurisdicción.

Ya con menor presencia aparecen en el informe del Colegio de Abogados de Huelva los asuntos contenciosos, con 97 casos asignados al turno de oficio; la jurisdicción laboral, con 273; o los asuntos relacionados con personas de nacionalidad extranjera, 17 en total, prácticamente la mitad que en 2016, cuando se contabilizaron 32 al expirar el ejercicio.

Los letrados del turno de oficio de nuestra provincia han tenido en sus manos hasta el 30 de noviembre 11.179 expedientes. Pero, además, han realizado 5.329 guardias hasta el final del mes pasado, una media de 484 cada mes. Son, no obstante, un 37,6% menos si realizamos una comparativa de la media mensual con los datos de 2016, cuando llevaron a cabo 9.436 guardias.

En lo que va de 2017 sólo se han rebasado la asistencias que los letrados del turno de oficio realizan a las personas detenidas en los cuarteles d la Guardia Civil, la Comandancia o la comisaría de la Policía Nacional, 532 hasta hace nueve días, frente a las 521 del pasado ejercicio.

Para solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se debe presentar la solicitud en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Huelva, ante el juzgado del domicilio de la persona solicitante ( si no se ha iniciado el proceso judicial), o ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es la que tiene la última palabra para conceder letrado de oficio a la persona que así lo reclame.

Se considera que las personas físicas tienen insuficiencia de recursos para litigar cuando la suma de sus recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no supere los siguientes umbrales: un miembro que no cobre más de 12.908 euros anuales; dos miembros que no ingresen más de 16.135 euros anuales; tres miembros cuyos ingresos no superen los 19.362 euros.