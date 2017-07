La abogacía pide a la Junta sensibilidad con las víctimas de la violencia de género

La supresión del abogado de imputados en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva -una medida que está en vigor desde principios de este mes- hizo que el titular del órgano, Ricardo Ruiz, denunciara hace unos días en este rotativo los graves retrasos en la asistencia a las víctimas de malos tratos del partido judicial de Huelva, al tener que compartir letrado el órgano exclusivo contra el maltrato con el juzgado del turno de guardia.

La repercusión de este hecho, tal y como señaló ayer el responsable del Turno de Oficio de Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva (ICAH), Ramiro Guinea, ha sido notable y ha llevado al director general de Justicia Gratuita a convocarles hoy a una reunión.

El colegio tiene clara cuál será su petición: "Nosotros demandamos y reivindicamos una mayor sensibilidad y una voluntad política por parte de la Junta a la hora de que a las víctimas de violencia de género se les asista conforme a los derechos que tienen reconocidos", aseguró Guinea.

El responsable dejó claro que el órgano colegial comparte la preocupación del juez de violencia de género respecto a esta noticia. Sin embargo, insistió en que el colegio, que ejecutó la medida, simplemente se ciñe a acometer la organización del turno de oficio y esa organización viene marcada por las normas que dicta la Administración autonómica. Así, las últimas normas remitidas "nos han obligado a volver a la situación anterior que teníamos".

Y es que, como "muestra de sensibilidad con la violencia de género", el colegio, dentro de las posibilidades que tenía en lo que se refiere al número de letrados asignados a la provincia (9,5 abogados), asignó uno para que asistiera a los investigados en el juzgado de violencia de género. Así, en su día se dispuso que existiera un letrado en exclusiva para ese juzgado pero "con las posibilidades que nos da la Junta ahora es del todo imposible".

De este modo, desde principios de este mes ya no se puede contar con él y se ha vuelto al sistema anterior: el abogado de guardia es el que asiste. Sin embargo, en otras provincias, "este problema no existe" porque hay varios letrados de guardia que se turnan.

Ante esta situación, el ICAH ha solicitado una reunión con el juez decano para que, junto a a jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, se intenten adoptar medidas para que esta carencia afecte lo menos posible a las víctimas y al funcionamiento del juzgado.

Al margen de este hecho, Guinea puntualizó que el colegio lleva denunciando desde hace años que Huelva es la única capital de provincia de España que no cuenta con abogado de oficio diario para asistencia a las víctimas, lo que supone "un mérito desgraciado". Así lo señala, según indicó, un estudio realizado por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía. Y eso que desde 2004, tal y como estipula la ley integral, toda mujer que quiera denunciar tiene el derecho a solicitar la intervención de un abogado desde antes de interponer dicha denuncia.

Pero esto no ocurre en Huelva. "Si una señora va el sábado a poner una denuncia, no tendrá un abogado que la asista. Sí lo tendrá en Sevilla, Córdoba o Granada, pero en Huelva no. El motivo no lo sé, pero llevamos reivindicándolo mucho tiempo", reprochó.

Por su parte, el vicedecano del ICAH, Fernando Vergel, apostilló que el Juzgado de Violencia de Género necesita dos abogados: uno de asistencia a la víctima, y otro de asistencia al denunciado. Y este segundo caso es el que falla porque ese abogado tiene que estar en varias dependencias a la vez y no se puede dividir, " a pesar de que la Junta nos divide en 9,5".

Por ello, Vergel insistió en la necesidad de que se nombre para el Juzgado de Violencia de Género a dos abogados diarios. Según valoró, la ratio idónea que reclama el colegio para atender dignamente a todos los asuntos, incluidos los de violencia de género, es de 21 letrados. Esto supone que en estos momentos se ofrece "un servicio más allá de nuestras posibilidades".

Como prueba de ello, aseguró que en los partidos judiciales de Huelva los abogados que atienden a las víctimas de violencia de género lo hacen de forma "totalmente desinteresada". Es decir, el abogado de disponibilidad se presta a ello porque no hay abogado para atender a la violencia de género.

Esta situación que se ha creado, en palabras de Vergel, "no es culpa del colegio, que organiza el servicio de acuerdo con las guardias que señala la Junta". En este sentido, el decano del ICAH, Juan José Domínguez, fue contundente: "Dignísimas son las víctimas y a nosotros nos preocupa la situación en que se encuentran en el Juzgado de Violencia de Género. Pero dignísimos también los abogados que son directamente perjudicados con la disminución de ratios abordada por la Junta".