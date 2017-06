Vizcaíno denuncia que los asentamientos son "un foco de inhumanidad y exclusión"

Los asentamientos "están siendo un foco de inhumanidad" en la provincia onubense. Así lo manifestó ayer la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, que pide a las administraciones que se busque una solución "porque no hay manera de erradicarlo". Vizcaíno aboga por que se le dé una atención integral a las personas que acuden a la provincia onubense buscando trabajo durante las campañas agrícolas. "No sólo necesitan una vivienda, estas personas necesitan socializarse, no vivir excluidos, apartados, en medio de la nada".

Apuntó que "algo habrá que hacer" al respecto. "No hay ninguna administración atendiendo los asentamientos". Indicó que "nosotros somos simplemente una entidad social que está allí en los asentamientos pero el trabajo no es nuestro, a nosotros no nos corresponde. Entramos en algo cuando no es atendido y no hay ninguna administración atendiendo los asentamientos, ni dando respuesta". Subrayó que "son personas que vienen aquí a trabajar dignamente, como van a otras provincias".

La directora de Cáritas Diocesana de Huelva comentó que "estamos ofreciendo nuestra colaboración a los políticos que quieran conocer la situación, no queremos que se piense que Cáritas pone el dedo en el ojo del empresario, ni mucho menos, nosotros queremos que Huelva sea una provincia en la que la fresa sea una oportunidad para crecer, pero para crecer todos, sin olvidarnos de las personas que viven con nosotros".

Apuntó que los asentamientos "son un foco de exclusión grande", las personas que viven en ellos "pueden quedar desatendidas, y la labor de Cáritas es denunciar aquello donde hay una causa de exclusión o de injusticia", por lo que pidió a la sociedad y a todos los agentes implicados que se conciencien y sensibilicen "porque otro mundo es posible". Indicó que "hay sacerdotes que están atendiendo directamente a los asentamientos".