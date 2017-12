Vivir todos los días de la vida

"Cuando me dieron el diagnóstico tenía 35 años, una hija con siete años, una mujer, una carrera profesional que iba como un tiro y mi mundo se fue al garete". Así echa la vista atrás Enrique Andivia, un paciente de esclerosis múltiple que en poco tiempo va a soplar 60 velas en su tarta de cumpleaños. Ahora su vida es otra a pesar de los síntomas persistentes y permanentes de la enfermedad. Y que nunca se agotan. Su filosofía de vivir todos y cada uno de los días es infranqueable. Andivia ha conseguido darle valor a lo que tiene a su lado, hasta tal punto de darse cuenta de que las personas sanas "no valoran lo que tienen porque no les ha faltado nunca". No entran en los planes de este luchador el pasado, la nostalgia ni la frustración porque lo que pudo haber sido "no sirve", tanto es así que "no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni echo en falta nada que no haya hecho", ya que una vez que aceptó su enfermedad, que es sumamente "difícil", aprendió a vivir con ella.

La esclerosis múltiple es una enfermedad prácticamente desconocida en la sociedad. Sus síntomas y consecuencias que cada persona que la padece la sufre en un contexto y circunstancias diferentes. "Cada uno tiene su historia y su vida", apunta Andivia, quien recalca la importancia del papel que juega la familia. Un núcleo que lo entienda, lo comprenda y lo empuje. Tres pilares básicos que también se centran en la incansable labor de la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense (Ademo).

El colectivo nació gracias a un grupo de pacientes que tenían las mismas necesidades

La entidad lleva en funcionamiento 21 años y se creó gracias a un grupo de pacientes que tenían las mismas necesidades. "Estábamos todos igual de despistados y desorientados, no sabíamos qué hacer". En sus comienzos, la asociación consistía en la reunión de unas siete personas en un pequeño local para realizar manualidades y hablar. "No había nada más, ni medios ni posibilidades, pero esa simple charla servía como terapia". Por suerte para todos, el tiempo quiso que la historia cambiase de manera radical. "Ahora hay más de 200 socios y en torno a 60-70 pacientes acuden a los diferentes servicios", señala la educadora social de Ademo, Rocío Castaño, que es la primera cara que vería un paciente que cruzara por primera vez la puerta de la asociación en la calle Hélice.

Castaño es la encargada de realizar un entrevista previa en la que se atienden esos "miedos e incertidumbres" de una enfermedad que aparecen "en pleno proyecto de vida", por lo que siempre hay unas perspectivas de futuro "se ven afectadas". La necesidad de la entrevista es la búsqueda de respuestas y soluciones que ofrece la asociación de los pacientes con el principal objetivo de "mejorar la calidad de vida" de ellos y sus familiares.

La línea de trabajo es un "abordaje multidisciplinar e integral", ya que después del encuentro con Rocío Castaño se detectan las necesidades que tenga la persona. "Mucha gente no se acerca a la asociación un poco por miedo de lo que se va a encontrar", explica Castaño, que a su vez transmite un mensaje de tranquilidad ya que a cada a persona se le va a tratar como "única", es decir, "no se le va a comparar con ningún caso", además de intentar ayudar "en todo lo que vaya a ir necesitando".

Ademo cuenta con un servicio de rehabilitación con dos fisioterapeutas que trabajan en el mantenimiento de las capacidades funcionales de la persona; un área de psicología donde se dan herramientas y recursos para afrontar la enfermedad, un apoyo emocional que reciben tanto los pacientes como los familiares; un espacio de neuropsicología, que trabaja coordinadamente con el mismo área del hospital y que trabaja la estimulación cognitiva. Además, existe un servicio de pilar terapéutico, una terapeuta ocupacional que cubre las habilidades del día a día. "La asociación intenta cubrir las necesidades que la enfermedad va presentando", señala la educadora social. En pocas palabras, "tú tienes un problema, nos lo planteas y si no tenemos la solución buscaremos a alguien que la tenga. Ese es el espíritu de una asociación", indica Enrique Andivia, que además de paciente es el secretario de Ademo.

Un referente y un ejemplo de superación con sólo escucharle hablar, su mirada al pasado y su presente. "Tengo una actitud de vida: me levanto todos los días para vivir", y es que "soy capaz de hacer cualquier cosa que haga otra persona pero a lo mejor más lento". Enrique Andivia recalca que la enfermedad es como la selva, "aprendes a vivir". Hace cinco años le dijeron los profesionales sanitarios que había pasado de los brotes de la enfermedad a la esclerosis múltiple progresiva. Andivia lo tiene claro: "ella no tiene prisa y yo tampoco".