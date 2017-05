Vinos que te llevan al cielo

Semana intensa en la que se ha convertido en la feria de vinos más importante de nuestro país, Fenavin, La Feria Nacional del Vino, que se ha celebrado en Ciudad Real y que ha sido un escaparate para las bodegas españolas, con gran presencia de importadores de los cinco continentes. Imposible pararse en cada estand puesto que eran miles los expositores.

Por supuesto, allí se encontraban los grandes grupos bodegueros y también pequeños y medianos productores, todos ellos con su idiosincrasia propia, pero si algo hay que destacar es el deseo de innovación, tanto en producto como en packaging, buscando llegar a todos los consumidores y muy especialmente al consumidor joven (mayor de edad, por supuesto) que no tiene el vino como su primera opción de consumo o que incluso no bebe vino. Cómo atraer a esos nichos de mercado es hoy uno de claros objetivos de la mayoría de las bodegas…

Y ello con propuestas innovadoras y originales como la de Astrowine, para quienes "la esencia de la vida está en el ritmo de las estrellas que orientan el cultivo y la elaboración de los vinos y modelan nuestro perfil enológico", es decir, el vino que más nos va. Sus responsables me explican que "las estrellas hacen los vinos: nuestra vida, la del planeta y de todos los animales y vegetales que lo habitamos, está estrechamente unida al Cosmos generador y regulador de los procesos vitales. La luna, el sol, los planetas y el resto de estrellas, con sus ciclos y ritmos, determinan las estaciones y regulan los ciclos de fertilidad, crecimiento, maduración… El cultivo de las viñas y las elaboraciones del vino cuando se realizan bajo el principio de naturalidad, realizan su metabolismo vegetal y los procesos de fermentación, decantación, maduración… de una forma acordada y armónica a las cuatro fuerzas o energías formadoras: Aire, Agua, Fuego y Tierra". Pero además, "la fecha de nacimiento y la configuración de estrellas de ese momento nos unen a nuestros antepasados y a la eternidad de los ciclos y ritmos vitales. Las cuatro energías son también las que han propiciado cualidades en nuestros gustos y la capacidad particular de apreciar las sensaciones". Astrowine nos propone acercarnos el cielo con los vinos más capaces de hacernos sentir la esencia de los cuatro elementos, de nuestro carácter zodiacal o descubrir el vino estelar que las estrellas inspiran a cada uno. Astrowine ha puesto en marcha una aplicación Tu perfil enológico, que nos revela el perfil enológico que las estrellas han modelado. Incluso proponen que descubramos "qué momento es el más idóneo para disfrutar de los vinos Astrowine, los vinos que inspiran las estrellas. Cada momento tiene su vino y si ese vino lo decides entre los sugeridos por las estrellas, vas a convertir el aniversario o la celebración en un inolvidable acontecimiento", aseguran. La verdad, yo hice la prueba con el astrólogo en su estand y me pareció divertido y bastante acertado con mi personalidad. Todos pueden hacerlo entrando en su web: www.astrowine.com.

Otras propuestas son más transgresoras, como la de la empresa CannaWine, el primer vino aromatizado con extracto de Cannabis Sativa L enriquecido con CBD. Jeremy Sayols, gerente de la empresa, me cuenta cómo empieza esta aventura entre 2009 y 2010 de la forma más fortuita: se reunieron un grupo de amigos para hacer una barbacoa en casa de un amigo que estaba haciendo vino y añadieron cannabis en la fermentación. Era la época de la movida de los clubes sociales donde se podía comprar marihuana legalmente. Así que empezaron por hacer un estudio de mercado y con un equipo integrado también por un abogado, un químico y un enólogo sacaron la primera añada 2015, unas 6.000 botellas de tinto. "Sanidad nos tomó por locos", asegura Sayols.

Ahora, además del tinto (50% garnacha, 50% cariñena) elaboran un blanco (50% garnacha blanca, 50% Macabeo). Para estos vinos, primero buscan para comprar uvas de buenos cultivos, sin pesticidas, que selecciona el enólogo. El Cannabis Sativa L lo cultivan en el Delta del Ebro, con una cantidad de THC por debajo del límite legal de 0,2%, que inyectan en el vino una vez realizadas todas las analíticas.

El resultado son dos vinos muy frescos, en los que se respetan los aromas primarios de las variedades, con recuerdos de Cannabis más en el paladar que en nariz, sin que aporte toques herbáceos desagradables. Según Sayols, "la combinación del vino con los cannabinoides no psicoactivos como el CBD, permite degustar un vino con buen sabor, aroma y cuerpo a la vez que se disfrutan de las cualidades terapéuticas del CBD o cannabidiol".

Así que, queridos lectores, hay un vino para cada cual, sea cual sea su perfil y sus gustos. Es cuestión de tener la mente abierta, probar y también dejarse aconsejar. Incluso por las estrellas.