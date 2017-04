Víctimas del terrorismo consideran un "privilegio" el permiso a Txapote

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) criticó el permiso concedido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional al etarra Javier García Gaztelu, Txapote, preso en el centro penitenciario de Huelva para visitar a su padre enfermo, puesto que se considera que se le ha dado un "trato de favor". En una carta remitida por la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez, al ministro del Interior, consideran que "no han tenido en cuenta las circunstancias excepcionales del preso" lo que hace que el permiso concedido sea "especialmente doloroso para las víctimas".

Covite pide al Ejecutivo conocer "cuántos presos han solicitado permisos para visitar a sus progenitores acreditando que padecen enfermedades graves y a cuántos se les ha concedido"; además, piden conocer el coste de dicho traslado.

Su principal queja radica en el trato diferenciado que desde el órgano judicial se ha tenido en otros casos, ya que "aun cuando el término enfermedad grave es algo indeterminado, no parece que pretenda abarcar a todos los presos cuyos padres tengan una edad avanzada, dificultades de movilidad u otras enfermedades no terminales", ya que no es el criterio seguido con el resto de los más de 60.000 internos en las cárceles españolas.

En este sentido, Covite destacó que no se han tenido en cuenta las circunstancias excepcionales previstas en la norma para denegar el permiso a Txapote, entre ellas el haber sido condenado por gravísimos crímenes o que no se arrepienta de pertenecer a la organización terrorista.