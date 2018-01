El Vázquez Díaz añade 10 camas para afrontar la epidemia de gripe

También hay saturación para las pruebas diagnósticas

La Asociación Huelva, por una sanidad digna denuncia que el Hospital Infanta Elena no puede realizar las muestras de gripe sino que tienen que ser enviadas al Juan Ramón Jiménez, cuyo servicio de Microbiología y Parasitología ya está desbordado. Según Huelva, por una sanidad digna, hay una negativa a que "el Infanta Elena pueda realizar las determinaciones de aerología infecciosa que antes de la fusión practicaban y que se realizan en cualquier hospital comarcal o Chare de Andalucía. El actual gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez, cuando lo fue del desaparecido Complejo Hospitalario, ordenó su traslado al Juan Ramón (JRJ) de donde no ha regresado, algo que está creando graves problemas de funcionamiento al Infanta Elena". En el momento presente, simples determinaciones del virus de la gripe se amontonan en el JRJ, ya de por sí saturado por las suyas propias en esta época. Esto supone "una demora del diagnóstico, la prolongación del aislamiento de pacientes con sospecha de esta patología y el bloqueo innecesario de habitaciones para evitar contagios, con la gran necesidad de camas que muestran los hospitales de Huelva en esta época de alta frecuentación, cuando además existen kits de screening por 3 euros de coste". Las pruebas serológicas deben determinar, en primer lugar, si realmente nos encontramos ante un caso de gripe y si ésta es de tipo A o B. Para Huelva, por una sanidad digna los gerentes de los dos hospitales de la capital, "que públicamente juran y perjuran que trabajan por la vuelta a la situación previa a la fusión, con sus actos demuestran que solo pretenden mantenerla a toda costa. Antonio León pretende llevarse además al JRJ, las cargas virales (determinaciones que llevan realizándose hace 20 años en el Hospital Infanta Elena), sin importarle un ápice la atención a los enfermos, todo por mantener sus cuestionables ahorros, por lo que su eliminación de la cartera de servicios del Infanta Elena es injustificable". Para esta asociación, "Estas actuaciones, en contra de una diligente atención a la ciudadanía, son otro motivo más para reiterar nuestra petición de cese de estos dos gerentes". La dirección del Infanta quiso replicar a Huelva, por una sanidad digna indicando que "las determinaciones del virus de la gripe se han realizado siempre en el centro de referencia de Huelva, que en este caso es el Juan Ramón Jiménez", Para la dirección del Infanta, lo expresado por la asociación es "un intento más de generar confusión y alarma entre la población, precisamente ahora que los niveles de gripe están alcanzando tasas más altas en toda Andalucía y que se está haciendo un importante esfuerzo por parte de todo el sistema sanitario para ofrecer respuesta". La dirección añadió que "para agilizar el diagnóstico y favorecer la realización de las pruebas, el Juan Ramón ha reforzado también su laboratorio". En cuanto al resto de estudios serológicos que no están relacionados con el virus influenza que se realizaban en el Infanta con anterioridad, está previsto que vuelvan a hacerse en el centro en próximas fechas".