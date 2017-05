'Vacaciones en Paz' busca 19 familias de acogida para los niños saharauis

Unos 140 niños saharauis con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, pasarán dos meses de verano en la provincia onubense con familias de acogida. Más de 35 de los menores participarán por primera vez en la iniciativa solidaria Vacaciones en Paz y para ellos será la primera vez que salgan del Sahara. La coordinadora del programa, Guadalupe Camacho, realiza un llamamiento a los onubenses porque hacen falta diecinueve familias más de acogida para poder atender a todos los pequeños destinados a la provincia de Huelva, "estamos en plazo para que no se queden en los campamentos".

Camacho explicó que llevan meses trabajando para que venga el mayor número de niños posible. El reto es ir incrementando el número de los chavales. Indicó que "la ayuda humanitaria es cada vez menor y durante dos meses tendrán una alimentación adecuada y se les realizará una revisión médica". Comentó que, a pesar de la crisis, en Huelva no ha bajado nunca el número de críos acogidos en el periodo estival.

La Diputación aporta a la iniciativa 29.000 euros para logística y desplazamientos

La coordinadora del programa animó a las familias onubenses a adherirse al programa, "no deben tener miedo", ya que todos los que componen la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara "estamos apoyando el programa" y estarán disponibles para las familias de acogida "las veinticuatro horas mientras los niños estén aquí". Aseguró que los pequeños "vienen bien de salud pero tienen falta de alimentos".

En este apartado juega un importante papel el proyecto Caravana por la paz. Tras la recogida de alimentos el pasado domingo, según informó Camacho, comenzó el reparto de los productos alimenticios en los campamentos saharauis.

En esta edición se han incorporado a Vacaciones en Paz aldeas y núcleos rurales de la Sierra, como es el caso de La Zarza. Son más de treinta los municipios implicados en la provincia de Huelva.

El programa supone un coste de entre 80.000 y 90.000, según el número de niños que participen en la iniciativa. El proyecto no podría llevarse a cabo sin la ayuda de las administraciones. La Diputación Provincial de Huelva colabora con la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara desde hace más de quince años. Así lo manifestó la vicepresidenta del organismo supramunicipal, María Eugenia Limón, que apuntó que la Diputación aporta 29.000 euros para el desplazamiento de los pequeños y la logística, lo que supone en torno al 40% del coste total del proyecto. "Es un placer seguir contribuyendo". El objetivo es que estos menores "pasen un verano amable", subrayó la vicepresidenta, que recalcó que en el Sahara sufren las altas temperaturas del desierto "y aquí pueden disfrutar de la playa y la piscina y participar en las actividades propias del verano", aparte de someterse a una revisión médica.

La coordinadora de Vacaciones en Paz insistió en que llevan desde el mes de diciembre trabajando en el programa, organizando todo lo relativo a los pasaportes y preparando a los pequeños y a las familias, tanto biológicas como de acogida. Destacó que "gracias a la Diputación se puede hacer el programa, con lo costoso que es, por todo lo que conlleva que estos niños puedan estar aquí dos meses". No obstante, "lo más importante son las familias de acogida".

Camacho aclaró que estos niños vienen para pasar el verano y después regresarán con sus familias biológicas. "Si no es por un caso de enfermedad no se quedan en España". Señaló que así se evitan episodios como el de la joven de origen saharaui Nadjiba Mohamed, cuya familia de acogida de Rociana pidió ayuda a las autoridades para que ésta regrese. La coordinadora de Vacaciones en Paz espera que "tenga pronta solución", pero para ello las familias deberían "sentarse y hablar". Ella no lo considera una retención, "hay sentimientos encontrados en la joven y discrepancias entre las familias de acogida y biológica, las familias tienen que tener comunicación directa y ser cómplices. No ponerse de acuerdo da lugar a situaciones como ésta".