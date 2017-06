Universidad, el reto más hermoso

Si hay una idea que puede desprenderse de la primera vuelta de las elecciones al Rectorado de la Universidad de Huelva, celebrada el pasado día 22 de mayo, es que la mayor parte de la comunidad universitaria desea con fuerza e ilusión unirse a un proyecto que cambie su rumbo actual y la relance hacia metas más ambiciosas. Las cifras están claras: un 60% del voto ponderado de la Universidad considera necesario cambiar el equipo rectoral que en los últimos tiempos la ha conducido hasta aquí. En votos absolutos, más del 71% de los electores piden ese cambio.

Cuando esto sucede (y hasta el rector actual considera imprescindible abrir una nueva etapa), es que estamos ante la extraordinaria oportunidad de que una amplia mayoría nos unamos para construir entre todas y todos una Universidad más dinámica, más transparente, más participativa, más investigadora, más internacional y más vinculada al tejido social y productivo: en definitiva, una Universidad del siglo XXI. Hay momentos especialmente hermosos y fecundos, cuando un amplísimo conjunto de personas se une en busca de un camino común y quiere encontrar en su trabajo una fuente de satisfacción y dignidad. Para la Universidad de Huelva, éste es el momento. Y a este momento único no se llega con palabras ya oídas ni con promesas vanas. Se llega con voluntad.

Peña quiere una UHU más dinámica, transparente y vinculada al tejido productivo

Me animaron muchas personas a dar el paso de presentarme a estas elecciones. Me pedían que trabajara por articular una alternativa que aunase a cientos de hombres y mujeres que tenían otra idea de Universidad y otro modelo de institución comprometida con las personas, con su promoción y con la valoración de su labor. No es fácil presentarse a unas elecciones en las que hay un rector en plena posesión de sus recursos, pero cuando di el paso lo di por responsabilidad con una Universidad que ha sido mi casa desde que entré en sus aulas por primera vez hace ya 34 años. Hoy me siento orgullosa de todos aquéllos que me acompañan en este apasionante reto y, como van siendo más y más quienes me muestran su apoyo y su entusiasmo para cambiar las cosas después de estos años, me siento cada día con más respaldo y más fuerza para culminar el 23 de junio ese camino que hace semanas que ya hemos comenzado y que va a traernos un futuro con ilusión.

Quiero agradecer en público a todos los sectores de la comunidad universitaria el apoyo que me han mostrado. Ser con claridad la primera candidatura en número absoluto de votos (1.380 votos frente a los 872 del actual rector) y rebasar por primera vez el millar de votos de estudiantes en unas elecciones al Rectorado de la Universidad de Huelva son realidades que han desbordado todas las expectativas y que redoblan mis ganas de seguir trabajando en la misma línea. Me siento feliz con el apoyo de todos los sectores, pero quiero expresar mi especial agradecimiento a los estudiantes por su significativa y entusiasta participación, por el calor y el afecto que me han transmitido en todas estas semanas y por el nunca visto número de votos con el que han querido trasladarme su respaldo y su confianza. Sin ellas y ellos, la labor de la Universidad estaría en buena parte vacía de contenido y nuestro principal deber ético y profesional es escucharlos y trabajar por hacer realidad sus aspiraciones.

No puede haber Universidad sin ilusión y sin un horizonte amplio y despejado. Creo que la Universidad de Huelva ha de abandonar ya la senda conflictiva que ha llevado en los últimos años y, superando la desmotivación, mirar sólo hacia delante, trazando por fin un rumbo diáfano en el que el profesorado halle el apoyo necesario para concentrarse en una docencia de calidad y una investigación de impacto, en el que el personal de administración y servicios vea satisfechos sus deseos de rendir con libertad en un clima adecuado y en el que los estudiantes puedan encontrar una formación que les prepare para un mundo cambiante y que exige capacitaciones cada vez más específicas. En el nuevo ranking de universidades españolas elaborado por la Fundación BBVA-Ivie y publicado en la prensa hace tan sólo unos días, la Universidad de Huelva ha descendido otra vez respecto al año pasado. Pero no perderemos por eso la esperanza y la seguridad en nosotros mismos, porque somos muchos quienes queremos avanzar y demostrar lo que nuestra Universidad puede empezar a ser en cuanto ponga en práctica un programa de actuaciones realista y ambicioso que la vertebre.

Estos momentos de ilusión colectiva, en los que se siente que una institución es, sobre todo, una suma de personas unidas por una misma idea, son imparables. Por eso invito a todas y todos quienes me han apoyado hasta aquí, y a quienes eligieron en primera vuelta otras opciones, a que nos sumemos a este proyecto y demos a la sociedad de Huelva esa imagen que hoy necesita de confianza y creencia en nuestros valores. Sé que, de salir elegida el próximo día 23 de junio, sería la primera mujer rectora en un cuarto de siglo de historia de nuestra Universidad y que eso significaría un nuevo techo de cristal que se rompería para las mujeres en nuestra sociedad. Pero no apelo a eso. Apelo a la ilusión de este momento histórico para la comunidad universitaria de Huelva. Apelo a poder trabajar con eficiencia, esperanza y honestidad, codo con codo, en el reto de que la Universidad de Huelva sea ya muy pronto una institución en la que todas y todos quepan, en la que haya un Rectorado que escuche y que actúe y en la que cada uno ofrezca lo mejor de sí mismo. No hay reto más hermoso que ése.