Universidad: un futuro con ilusión

Se dice mucho en nuestros días que los tres pilares básicos de una Universidad pública son la generación del conocimiento científico, su transmisión a las nuevas generaciones y una útil transferencia a la sociedad. Y esa afirmación, aun siendo verdad, no lo es todo. Lo decía José Ortega y Gasset en un libro, Misión de la Universidad, que sigue siendo de plena actualidad: "La ciencia es el mayor portento humano; pero por encima de ella está la vida humana misma, que la hace posible". Estoy profundamente de acuerdo y pienso lo hermoso que sería poder hablar, en estos tiempos que corren, de una Universidad comprometida con el sentido ético de la vida, con la formación en valores de las personas, con el amor al conocimiento, con la transparencia, la igualdad, la democracia.

La Universidad debe ser un referente ético situado en medio de la sociedad. La sociedad la contempla y necesita verla convertida en una institución que lidere lo mejor de sí misma: la innovación, el afán por descubrir, el sentido solidario del conocimiento compartido y la búsqueda de un mundo mejor, más justo, sin fronteras, abierto a nuevos horizontes. Todos los días nos levantamos con noticias desalentadoras en los medios de comunicación. La inmensa mayoría de las personas, las que son -como decía Antonio Machado- buenas en el buen sentido de la palabra, quieren volver la vista a la Universidad en estos tiempos de confusión y ver una institución dotada de luz propia, que tenga las ideas claras, que esté por encima de conflictos y rivalidades y, sobre todo, que sea capaz de traerles un futuro con ilusión.

A muchos nos anima el afán ilusionado de trabajar codo con codo por una institución transparente, ética, que mire hacia delante sin las trabas del pasado y que sepa dialogar con todos y todas con talante de consenso y buenas formas. Quizás alguien esté esperando ahora, como decía Cervantes aludiendo al apócrifo Avellaneda, algunas "riñas y vituperios" acerca de las irregularidades en el censo electoral, de las promociones retenidas y convocadas de repente, del pintado de última hora de los edificios (oh, Bienvenido Mr. Marshall), de los números maquillados, de las inauguraciones improvisadas, etcétera, etcétera. Pero no. No tenemos tiempo que perder. La comunidad universitaria sabe qué pensar de todo eso y no puede gastar ni un minuto más mirando hacia atrás.

Porque lo urgente es traer a la Universidad de Huelva un clima nuevo, en el que el profesorado, los estudiantes y el personal de administración y servicios encuentren el estímulo necesario para trabajar a gusto, cada cual en lo que sabe hacer bien, sin presiones economicistas, con un futuro diáfano. Se habla mucho de dinero, pero no todo en la vida es el dinero. Lo decía también Machado aludiendo a las personas cabales: "cuando hay vino, beben vino; cuando no hay vino, agua fresca". Hace falta más gestión y aplicar de mejor manera la mucha inteligencia y el espíritu innovador que hay en la Universidad de Huelva, porque nuestro principal activo son las personas, y eso está mucho más allá de cualquier condicionante real o inventado. Quienes vivimos de cerca el Tres de Marzo de 1988 sabemos que nos empuja un extraordinario capital de ilusión, porque vimos y sentimos a toda la provincia de Huelva empujando en la misma dirección, a favor de una Universidad que necesitábamos que fuera el motor de nuestro progreso social y de nuestro compromiso con el humanismo, la ética, la ciencia y la conciencia.

Qué gran Universidad de Huelva podríamos ofrecer a nuestros estudiantes garantizándoles entre otras cosas, con un Fondo de Ayuda Social, la igualdad de derechos para quienes no cuenten con suficientes recursos económicos. Una Universidad con amplitud internacional, con preocupación sincera por el empleo, con investigación de impacto, con un profesorado con listas de prelación consensuadas y transparentes, con un personal de administración y servicios coordinado transversalmente y que sienta que su promoción es una prioridad, no un instrumento electoral. Una Universidad con una Secretaría General independiente que garantice la legalidad y la seguridad jurídica de toda la comunidad universitaria y con una Gerencia encabezada por profesionales técnicos que velen por la pulcritud y equidad de las decisiones económicas y que no determinen la política universitaria. Una Universidad con un estilo de cogobierno y que se apoye de verdad en el Claustro, convocándolo con mayor regularidad. Qué gran Universidad pública podríamos ofrecer a la sociedad si paramos las privatizaciones de los servicios y trabajamos todos y todas por un proyecto colectivo y solidario: el de hacer por fin de la Universidad de Huelva una Universidad del siglo XXI.

Porque, visto lo visto en estos años, la gran mayoría de la Universidad de Huelva siente que es necesario, el equipo de vicerrectores y vicerrectoras que me acompaña y yo misma hemos firmado esta semana delante de la sociedad de Huelva y de la comunidad universitaria un código ético, que será la guía de conducta que seguiremos. En ese código mostramos nuestro compromiso con la transparencia (para que la Universidad de Huelva no sea, como es ahora, la única andaluza calificada como "opaca" en el último ranking), el gobierno participativo, el diálogo, el consenso, la falta de prepotencia y el predominio de los intereses generales sobre los particulares en todas nuestras acciones. Las últimas palabras de Goethe nos marcan el camino: "Luz, más luz". Ésa es la meta. Una Universidad no puede existir sin democracia y una democracia no puede existir sin Universidad. Ambas se necesitan. El futuro está a nuestro alcance y la Universidad de Huelva -todos lo sentimos- merece que ese futuro sea con ilusión.