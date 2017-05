Los tres han pasado por el trance, los tres han mirado cara a cara a la muerte y los tres están no sólo convencidos, sino totalmente volcados en la idea de ayudar a otras personas en su misma situación.

Se trata de Jesús Hermoso (42 años), Antonio Gómez Kuki (39 años) e Inmaculada Romero (38 años). A los tres les une haber estado afectados de linfoma y que una vez superada la enfermedad han decidido unirse por la médula para ayudar a personas con problemas similares.

El colectivo ha logrado 200 donantes tras dos macrocolectas con el Centro de Transfusión

Para ello crearon hace ahora dos años un colectivo junto con otros afectados de distintos puntos de la provincia bajo el lema Dona médula, dona vida. Unidos por la médula centra su razón de ser en dos objetivos principales. Por una parte, ayudar a otros afectados, y por otra, concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar médula. Ellos son naturales de Isla Cristina, pero su iniciativa ya corre por Huelva capital o Ayamonte.

El primero de los objetivos les llevó el pasado día 25 de abril a entregar a los menores ingresados en la planta de Pediatría-Hematología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva dos televisores de 32 pulgadas, dos carritos para su transporte por las habitaciones y aislamiento, una Play Station 4, una X Box One, una X Box 360 de segunda mano, una Wii también de segunda mano, juegos varios para todas las consolas y un lote de películas infantiles.

Y todo ello gracias al dinero que a lo largo de los dos últimos años han obtenido de donaciones y la venta de pulseras o camisetas con mensaje, que ellos mismos hacen y venden a precios simbólicos.

"Nosotros simplemente somos los portadores de tanta ayuda como hemos recibido. Seguimos luchando por ayudar y seguiremos creciendo por y para el que lo necesite como consecuencia de una enfermedad cruel que no tiene miramientos. pero que crea lazos infranqueables e indestructibles" aseguran.

"Simplemente ver las caras de los niños cuando les llevamos el material te anima a seguir luchando", afirma Jesús Hermoso, y por ello, prácticamente sin pausa, ya están inmersos en conseguir fondos que les permitan adquirir varios ordenadores que faciliten a los menores proseguir con sus estudios durante sus ingresos hospitalarios.

En cuanto al segundo de sus objetivos, el de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar médula ósea, el esfuerzo de este grupo de personas solidarias ya ha empezado a dar sus frutos. Y es que según Hermoso, en el caso de Isla Cristina "antes no había ninguna información al respecto. Esto no se conocía. Y por tanto no había donantes". Sin embargo tras las dos macrocolectas organizadas en la localidad en los dos últimos años conjuntamente con el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva, "de prácticamente cero, hemos logrado un total de 200 donantes".

Inmaculada Romero añade que "por lo general los ciudadanos no tenían ni idea de lo que supone donar médula, lo cual asociaban con una operación en la espalda". Pero "nada más lejos de la realidad -prosigue-, y les estamos haciendo ver que es mucho más simple". Según describe, informan de que todo empieza con una simple analítica de sangre cuyos resultados centraliza la Fundación Josep Carreras en Barcelona. A continuación, y si el donante es compatible con algún receptor, lo vuelven a llamar y, tras un tratamiento de cinco días en el que te ponen cinco vacunas, le extraen células madre. Para ello "simplemente tiene que estar conectado tres o cuatro horas a una máquina, tras lo cual se va para casa, así es como sus células son implantadas al receptor, salvándole la vida". Los interesados en donar médula ósea en la provincia de Huelva sólo tienen que acudir al Centro de Transfusión Sanguínea del Hospital Juan Ramón Jiménez.

"Yo tengo tres hijos y he padecido la enfermedad -prosigue Inmaculada-, por lo que siempre me pongo en la piel de esas madres a las que les toca esperar un donante compatible para sus hijos". "No quiero tener que pasar por ese trago, y eso es lo que me ha llevado a emprender esta lucha y a dejar claro que el donante no corre ningún riesgo, ya que el verdadero peligro lo corre quien necesita el trasplante". En este sentido concluye que su mensaje está muy claro: "cualquiera, en sólo tres o cuatro horas, puede salvar una vida humana".

Inmaculada Romero fue intervenida en los ovarios hace ahora tres años como consecuencia de un linfoma. Desafortunadamente la enfermedad se le extendió a otras partes del cuerpo, con la suerte de que no resultó afectada su médula ósea. Se le pudo realizar un autotrasplante en el que además de receptora, también fue la donante. "De todo esto hace ahora dos años y ya estoy bastante recuperada", concluye.