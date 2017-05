Unidos Podemos presenta sus alegaciones contra el proyecto de Fertiberia

Las primeras alegaciones en contra del proyecto de Fertiberia en las balsas de fosfoyeso ya están en manos del Gobierno. Unidos Podemos presentó ayer un documento con 24 puntos que justifican su rechazo y la petición de que sea desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental que debe emitirse sobre el plan propuesto por la compañía. Y al mismo tiempo, Mesa de la Ría avanzó algunas de las razones que serán expuestas en un extenso documento, con medio centenar de alegaciones, en el que siguen trabajando técnicos de distintas disciplinas para presentar antes de que finalice el plazo, el próximo 24 de mayo.

No fue casualidad que ambas formaciones eligieran este momento para hablar de las balsas de fosfoyesos en Huelva, coincidiendo con la presencia estos días en la Casa Colón de expertos de ámbito mundial en el Congreso Internacional sobre Cambio Climático.

En Mesa de la Ría, de hecho, su concejal, Rafael Gavilán, consideró ayer que hay una buena oportunidad para que se abordase este tema en el documento de conclusiones del encuentro, dada la relación que, subrayó, debe tener la regeneración de las balsas con el cambio climático.

"Desde 2013, cuando se realizaron modificaciones en la Ley de Costas, se exige que todos los proyectos y obras en este ámbito hagan una evaluación del impacto en el cambio climático", explicó Gavilán. Pero en ninguna página del documento, aseguró, "ni siquiera aparece el término".

Ya ese es motivo suficiente, aseguran, para que el plan de Fertiberia sea rechazado. Incluso, añaden más, que dimita la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina, por haber considerado "idóneo" el proyecto, sin tener en cuenta este punto recogido en el artículo 44.2 de la referida Ley de Costas.

En el caso de Unidos Podemos, la vinculación al cambio climático viene del convencimiento de que todo lo que no sea recuperar las marismas de forma natural contribuye a ello. Como lo que denunció Pepa Beiras, en nombre de Izquierda Unida, sobre las "evidencias recogidas en informes científicos de emisiones de flúor que estamos respirando en Huelva".

Beiras, junto a Jesús Amador (Podemos/Participa Huelva) e Isabel Brito (Equo), habló ante la Casa Colón del documento presentado en la Subdelegación con 24 alegaciones, en las que han participado expertos de la Universidad de Huelva y del CSIC, Ecologistas en Acción, basadas en "cuatro ejes fundamentales": "Los fosfoyesos no son subproductos, las balsas no forman una presa sino una montaña semilíquida, no se garantiza la estabilidad del subsuelo y no cumple la sentencia que obliga a la restauración de la marisma".

Mesa de la Ría esperará hasta el mismo día 24 para presentar su documento, de un centenar de páginas, "perfectamente razonado y motivado científica y técnicamente", apuntó Gavilán, y con el respaldo de 20.000 firmas recogidas, a las que se añaden las 5.000 contenidas en alegaciones individuales presentadas. Unidos Podemos aporta a las suyas 980 apoyos más.