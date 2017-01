Ultraje a la necesidad

Treinta euros por limpiar una casa con lencería como única indumentaria. Y 45 euros por hacerlo totalmente desnuda. Es la oferta laboral que apareció hace unos días en un conocido portal de internet entre muchos anuncios de mujeres que se ofrecen como empleadas de hogar en la provincia de Huelva. Un anzuelo lanzado a la necesidad de ingresos en las familias más castigadas por la crisis. Una muestra de hasta dónde puede llegar el sexismo, más allá de los anuncios por palabras y la publicidad.

El término empleado habitualmente para referirse a ello es el de la "cosificación" de la mujer: reducirla a la condición de cosa. En este caso el propio cuerpo en su desnudez, como objeto sexual, anulando la voluntad propia, aprovechándose en muchos casos de las penurias y denigrando al máximo la condición de ser humano.

"Es un tema gravísimo y tenemos que ser contundentes. Tenemos que tener tolerancia cero con este tipo de actos porque, si no, vamos a terminar en la selva en materia de igualdad".

No perdió ayer la ocasión de expresarse con firmeza la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Se refirió directamente al referido anuncio por palabras dirigido a mujeres de la provincia de Huelva. Pero también a todos aquellos que utilizan la misma vía para negar la condición humana a más de la mitad de la población.

Un conocido portal de anuncios en internet, dedicado a la compraventa entre particulares, publicó hace dos días esta oferta de empleo de la supuesta empresa Naturist: "Se buscan chicas para trabajar en el servicio doméstico como limpiadoras sexys o desnudas, con experiencia en el sector de la limpieza. Va enfocado al sector naturista (nada de sexo). Un nuevo proyecto a implantar en España. Interesadas, contacten al correo".

Los detalles de la oferta, según recogió la agencia Efe, apuntaban como "imprescindible" "ser mayor de edad y estar en plenas facultades". Las mujeres seleccionadas serían posteriormente incluidas en el catálogo de servicios de la web de la empresa, a disposición de los clientes para su elección. En caso de realizar la limpieza en lencería, se pagarían 30 euros a la trabajadora (sin especificar si es tarifa por horas o jornada ni el tipo de limpieza), y 20 más para la empresa. En caso de trabajar desnuda, 45 euros para la mujer y el resto (sin detallar) para Naturist.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia de Huelva no tardó en actuar cuando conoció la existencia del anuncio. Exigió la retirada del mismo y lo denunció ante un organismo independiente, el Observatorio de la Publicidad no Sexista de Andalucía, para que "adopte las medidas que sean necesarias y no se vuelva a repetir algo parecido".

El anuncio ya no está en la red. Sólo se encuentran las capturas de imagen que ahora circulan de los indignados usuarios que lo transmitieron a modo de denuncia. Fuentes de la Consejería apuntaron ayer a este periódico la posibilidad de que haya sido el propio ofertante el que lo haya retirado tras el revuelo causado en todo el país por su denuncia hace dos días. El IAM ha tratado de ponerse en contacto con la supuesta empresa a través del correo electrónico que aparecía en el anuncio, sin éxito por el momento.

De hecho se duda incluso de su existencia. Un sencillo rastreo en la red entre sociedades mercantiles españolas no encuentra huellas de Naturist. Distinto es el caso del Reino Unido, donde se han popularizado los servicios de la empresa Naturist Cleaners, precisamente con mujeres desnudas, "naturistas", como también justificaba el anuncio de Huelva, para realizar las tareas domésticas. A 65 libras la hora (alrededor de 52 euros).

Como no todo parece casualidad en esta historia, precisamente hace cinco días se informó de esta empresa británica en un diario de tirada nacional. Casi en cuestión de horas se reprodujo una propuesta muy parecida, con firma comercial casi idéntica, dirigida al sector doméstico en la provincia de Huelva. Nada que ver con la apariencia legal de la web extranjera. Ni siquiera en la redacción del texto del anuncio.

El IAM tiene indicios de que la onubense no es la única oferta laboral en estos términos que se ha publicado estos días en España. Hay sospechas de que el mismo señuelo se ha repetido en otras comunidades. Por eso, insisten, la necesidad de actuar cuanto antes para que no se vuelvan a ver.

Pero tampoco hay que ir muy lejos para encontrar nuevos motivos de denuncia sexista. El mismo portal nacional de anuncios recoge ofertas de trabajo muy similares, recurriendo de nuevo a la "limpieza sexy", aunque esta vez formuladas por particulares y repartidas fuera de Andalucía.

Hay quien busca en León, y con urgencia, una mujer "que se anime a limpiar una hora en casa de manera sexy". "Muy bien pagado", asegura. También en Sabadell se pretende "chica sexy para limpieza por horas". Y en un pueblo de Girona, en Riudarenes, directamente se busca "pornochacha", "chica o mujer de la limpieza en ropa muy sexy o lencería; no sexo, solo miro", advierte, con "precio a convenir".

Ante la existencia de demanda, tampoco faltan ofertas en el mismo canal, incluso utilizando los mismos términos: "Por necesidad económica me ofrezco como pornochacha en Cartagena y alrededores. Dependiendo de lo que quieras negociamos. Solo delantal o ropa sexy interior". Junto a éste, hay al menos dos más en la provincia de Barcelona.

La existencia de este tipo de anuncios, con independencia del dirigido a mujeres onubenses, no parece puntual y se entiende habitual entre determinado público. Aunque no han sido denunciados en ninguna otra comunidad autónoma -tampoco por el Gobierno- ni por medios de comunicación.

Lo más llamativo es que el portal de anuncios permite a cada usuario denunciar los anuncios "por obsoleto" o por "teléfono incorrecto", entre otros motivos. Ninguna opción ofrecida se refiere al sexismo, aunque da la posibilidad de denunciarlo porque "simplemente no me gusta". Aunque sea mucho más que una cuestión de mal gusto.