La UHU elige hoy al rector que celebrará el 25º aniversario de la Universidad

El candidato que salga de los comicios que se celebran hoy y que presumiblemente tendrán una segunda convocatoria el 23 de junio tendrá que encargarse, entre otras cosas, de la celebración de la efemérides de los 25 años de creación de la Universidad de Huelva (UHU).

El pasado jueves se cerró la campaña electoral que ha cubierto un par de semanas y finalmente hoy toda la comunidad universitaria tiene la oportunidad de expresar sus preferencias, que pueden canalizarse a uno de los tres candidatos: el catedrático de Paleontología Francisco Ruiz, que aspira a la reelección como rector; la catedrática de Historia Contemporánea María Antonia Peña y el catedrático de Economía Financiera Juan José García Machado.

La jornada electoral se extenderá desde las 9:30 hasta las 18:30 en los cuatro campus

Desde las 9:30 hasta las 18:30 habrá 19 mesas abiertas para que la comunidad universitaria pueda depositar su voto. Estas mesas están distribuidas en los cuatro campus de la Onubense que cuenta con un censo que supera las 12.000 personas. De éstas, la inmensa mayoría está compuesta por estudiantes, seguidos de los profesores y en último lugar, el Personal de Administración y Servicios (PAS).

Las mesas para la votación de los estudiantes se situarán en Ciencias del Trabajo, Paulo Freire, Jacobo del Barco, Empresariales y Turismo, Isidoro Morales y Galileo. Los estudiantes sin embargo deben consultar cuál es la mesa concreta que corresponde a su titulación.

Las mesas de votación para el profesorado y PAS estarán ubicadas en Ciencias del Trabajo, Empresariales y Turismo, Derecho, Ciencias de la Educación, Edificio Juan Grande y Cantero Cuadrado. Al igual que en el caso del alumnado, estos dos colectivos deben consultar previamente qué mesa le corresponde.

La elección se realizará mediante sufragio universal, pero con voto ponderado. Esto significa que no todos tienen el mismo valor a la hora del escrutinio. La normativa indica que los profesores doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios (CDU) representan el peso del 51% del voto total, de ahí que sea el colectivo más codiciado. Los profesores no doctores pertenecientes a los CDU, el 6%; el personal docente e investigador no perteneciente a los Cuerpos Docentes Universitarios (CDU), el 8%; los estudiantes el 25% -quizá el colectivo más imprevisible- y el PAS, el 10%. Además, para proceder a la proclamación de rector es necesario que éste consiga más del 50% del voto ponderado. De ahí que, al tratarse de tres candidaturas, sea bastante difícil que alguna de ellas lo logre. De este modo, las dos más respaldadas pasarán a la segunda vuelta que tendrá lugar el 23 de junio. Sin embargo no hay nada seguro y esta noche podríamos ya saber el nombre de la persona que ocupará el cargo de rector durante los próximos cuatro años.

Las elecciones de 2013 tuvieron también tres candidaturas y hubo que celebrar una segunda vuelta. En la primera, la participación fue del 80% en profesores y PAS y del 17% en el alumnado.