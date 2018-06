La UHU bate este año su récord de alumnos presentados a la Selectividad

Aunque ahora se llama Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PevAU) sigue siendo más conocida como Selectividad. Un año más, el Campus del Carmen se llena de chavales para realizar esta prueba que les da el pasaporte para la enseñanza superior. A algo más de 100 kilómetros de ellos, otro grupo de estudiantes se examina también estos días en Aracena con la misma intención.

La Universidad de Huelva (UHU) bate este año el récord de alumnos presentados a la Selectividad y lo hace nada menos que con un incremento del 12% respecto a la convocatoria de junio de 2017. Ese porcentaje es aún superior si no se tiene en cuenta el grupo de los que se examinan con el objetivo de subir nota. En ese caso el aumento sube hasta el 21%. La Onubense, por lo tanto, rompe el techo conseguido hace un par de años y supera con creces el bache del año pasado en el que hubo una bajada del 6% en la cifra de alumnos presentados.

Algunos de los jóvenes se presentan a la convocatoria con el objetivo de subir notaLos resultados provisionales se conocerán el día 21 pero no antes del mediodía

Varias pueden ser las explicaciones a esta evolución o un conjunto de ellas. Puede invocarse la mejora de la situación económica, la esperanza de conseguir un mejor futuro profesional o el incentivo que supone obtener matrículas mucho más baratas o incluso gratuitas si se aprueban los créditos.

En el Campus del Carmen y en el IES San Blas de Aracena empezaron ayer la Selectividad 2.196 alumnos, de los que 218 realizan solamente la fase de admisión, es decir, lograr la nota que permita acceder a la titulación elegida como primera opción.

Los datos hablan por sí solos, en junio de 2017 la cifra total llegó a 1.935, de los que 357 se examinaron para subir nota. La Universidad de Huelva bate su récord por lo tanto de estudiantes presentados a la Selectividad. El punto álgido se logró en 2016 con 2.130 examinandos.

La rectora, María Antonia Peña, visitó algunas de las aulas en las que hasta mañana se desarrollan los exámenes. Estuvo acompañada por la vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra. La rectora reconoció que son días "muy importantes para nuestra universidad, pues esperamos que una buena parte de los estudiantes que se examinan sean luego alumnos nuestros; pero sobre todo, es un momento importante para ellos y sus familias. Es un día en el que tienen que demostrar sus capacidades porque de ello se va a derivar el que luego puedan estudiar una cosa u otra en un lugar u otro". Respecto a la organización de las pruebas, la rectora manifestó que "todo el proceso se ha realizado extremando al máximo las medidas de seguridad y todo lo que concierne a que los estudiantes tengan un entorno agradable y acogedor".

La rectora transmitió a los estudiantes que lo fundamental es "tener una vocación en un área determinada pero, sobre todo, un espíritu muy abierto porque dentro de lo que es la vocación y las preferencias del individuo siempre hay muchas opciones e, incluso a veces, con la PevAU los mismos alumnos descubren vocaciones que antes no habían detectado". De este modo, hizo un llamamiento a evitar la ansiedad y que se sobredimensione la importancia de esta prueba.

La vicerrectora recordó que no todos los alumnos que estos días se examinan en la provincia estudiarán en la Onubense. El aprobado en la Selectividad les da ese pasaporte para estudiar no solo aquí, sino en el resto de Andalucía y del país siempre y cuando se consiga la nota que se demanda en las diferentes facultades. Otra razón para no estudiar en la UHU es obvia: que el estudiante opte por un grado que no se encuentre dentro de la oferta docente de la Onubense.

Según la vicerrectora de Estudiantes existe por esta razón un trasvase anual de alumnos de distintas provincias en el que la Onubense consigue un balance positivo. De acuerdo con lo expresado por Sierra, la UHU tiene un 25% más de alumnos que vienen a la Onubense que los que son de Huelva y se van a estudiar a otras universidades.

Otro punto destacado por Peña fue la amplia presencia femenina en las pruebas que se realizan esta semana, lo que no hace otra cosa que confirmar la preponderancia de las mujeres en la enseñanza superior, lo que consolida una evolución registrada en los últimos años. Del total de alumnos que se examinan, el 40,3% son hombres y el 59,7% mujeres.

La publicación de las calificaciones provisionales será el 21 de junio, no antes de las 12:00. La solicitud de revisión de exámenes se realizará el 22, 25 y 26 de junio. Por último, las calificaciones definitivas tendrán lugar el 3 de julio.