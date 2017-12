La UHU contará con 75,7 millones de euros de presupuesto para 2018

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva dio el visto bueno a la creación del Centro Científico-Tecnológico de Huelva, que nace de la fusión de dos ya existentes: el Centro de Investigación para la Ingeniería en Minería Sostenible (2010) y el Centro de Investigación de la Energía (2011), en el que ya participa el Complejo Hospitalario Universitario de Huelva a través de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud. Además, se integran en la propuesta nuevos investigadores de la Universidad de Huelva (los grupos BIO202 y TEP 952), y colaboradores externos: el grupo RNM la Universidad de Granada y la Universidade do Minho (Portugal).

El peor momento en lo que respecta a la asignación presupuestaria supuso una cuantía de 64.427.314 euros. Fue lo más crudo de la crisis para la Universidad de Huelva. En aquel entonces, el equipo rectoral explicó la caída como consecuencia de no haber tomado medidas de ajuste con anterioridad. Cierto es que en 2013 la mayor parte de las universidades andaluzas experimentaron bajadas en sus asignaciones, pero no al nivel de la UHU.

Convocatorias de ayudas para el fomento de la movilidad

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la convocatoria de la ayuda especial de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad internacional de estudiantes de la Universidad de Huelva beneficiarios de una plaza Erasmus+ para fines de estudios, así como a una convocatoria de ayudas para la movilidad de estudiantes Erasmus+ con fines de estudios en universidades europeas. En la misma línea, se aprobó una convocatoria de 10 plazas para movilidad de estudiantes con fines de estudios en países asociados (EEUU, Canadá, Japón, Marruecos, Namibia, Federación Rusa, Sudáfrica y Taiwán) y también una convocatoria de dos ayudas para participar en el programa de formación Global village for future leaders of business and industry, impartido en el Iacocca Institute, Lehigh University (EEUU), en el marco de la Cátedra Fundación Cepsa.