La UHU confirma que hay sentencias que declaran nulos 32 contratos del Capítulo 6

A 32 llega el número de trabajadores afectados por el acto de revisión de oficio que declara la nulidad de sus contratos. Así lo ha comunicado la directora general de Recursos Humanos de la Universidad de Huelva (UHU) a los miembros del comité de empresa y de la junta del Personal de Administración y Servicios (PAS), en una reunión que se mantuvo el pasado martes y en la que se contó con la presencia de la rectora María Antonia Peña y del gerente Manuel Jesús Pavón.

Según informo la FESP de UGT, sindicato mayoritario en esos órganos representativos de los trabajadores de la Onubense, Peña se comprometió a mantenerlos informados acerca de las novedades respecto al destino que la Justicia va marcando hacia el colectivo del llamado Capítulo 6 que fue despedido a finales de 2013.

El Rectorado detecta casos de otras irregularidades como falsos autónomos

De la información transmitida por los representantes del equipo de gobierno de la Onubense, de esos 32 trabajadores afectados por el acto de revisión de oficio que declara nulos sus contratos, han llegado 14 sentencias firmes "ya que han sido inadmitidos los recursos de casación por parte del Supremo", indica la nota de UGT.

De esas 14 sentencias firmes, hay 7 en que el acto de nulidad afecta a todo el período trabajado, "lo que implica que existe una causa objetiva para el despido de dichos trabajadores". Por otro lado, y en opinión de la asesoría jurídica de la universidad, "estarían otras 7 sentencias en las que la revisión de oficio no afecta a parte de los contratos lo "que les convertiría en trabajadores indefinidos no fijos". De este modo se percibe que puede haber disparidad de destinos conforme se vaya perfilando cada uno de los trabajadores afectados. De hecho, una de los empleados incluidos en donde se aplican las causas de despido objetivo, "se encuentra en situación de excedencia y otros dos ya no tienen vinculación laboral con la UHU". Aparte de todo esto, "la universidad tiene conocimiento de la presentación de 2 recursos de amparo ante el Constitucional y de que hay 4 trabajadores, a quienes la revisión de oficio afecta a todo el período trabajado, que van a pedir el reconocimiento de períodos laborales previos al acto de revisión".

En otro orden de cosas, Peña informó acerca de la presencia de acuerdos con 6 empleados dotados de contrato indefinido por sentencia con el anterior equipo de gobierno, que la universidad "entiende que también serán nulos". Asimismo puso en conocimiento "nuevas irregularidades en la contratación laboral como posibles falsos autónomos y encadenamiento de contratos temporales". Ante esto, UGT instó a la rectora a que exija responsabilidad patrimonial "a los responsables del Consejo Consultivo de nuestra comunidad autónoma pues es inadmisible que volvamos a lo mismo".