La UHU apuesta por mantener su conexión con el mundo empresarial

La Universidad de Huelva estrecha su nexo de unión con el mundo empresarial a través de iniciativas formativas. La segunda edición de la Business Week, que se desarrollará hasta el jueves 22 de marzo, se inauguró ayer en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en el campus de la Merced de la UHU, un acto que corrió a cargo del decano de la facultad, Tomás Escobar, y de la rectora de la Onubense, María Antonia Peña.

Esta iniciativa se lleva a cabo con la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Centro Andaluz para el Desarrollo Empresarial (CADE), el Colegio Oficial de Economistas de Huelva, el Consejo Social de la UHU y de cátedras externas como la de Aiqbe, Aguas de Huelva, Cepsa y Andalucía Emprende. La inauguración de la Business Week contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos; la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido; el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, y del decano del Colegio Oficial de Economistas de Huelva, Manuel Ángel Bracho.

Dirigida a alumnos de Ciencias Empresariales y Turismo así como a egresados de la Universidad de Huelva, la Business Week tiene entre sus objetivos mantener esa vinculación con el mundo de la empresa. Así lo manifestó Escobar, que explicó que "de forma periódica se realizan actividades de este tipo". Indicó que "la conexión existe y esta actividad va en esa línea".

Aparte, se pretende "mejorar la formación de los estudiantes". Comentó que participarán en esta Semana de la Empresa "verdaderos números uno", personas emprendedoras e innovadoras. Otra de las finalidades es fomentar las competencias digitales y las habilidades de trabajo en grupo entre los universitarios. "No se trata de darles sólo conocimientos".

Durante estas jornadas se profundizará en la formación y mejora continua, el emprendimiento y la empleabilidad, los recursos y competencias profesionales así como en la iniciativa y el talento. El turismo fue uno de los primeras temas abordados en la jornada inaugural. El decano de Ciencias Empresariales destacó que es uno de los motores de desarrollo económico, un sector que supone "entre el 11 y el 12% del PIB de la provincia onubense".

La rectora de la UHU subrayó que la Business Week, que llega a su segunda edición, "está obligada a reproducirse en el tiempo". Peña resaltó el interés de los estudiantes por "ampliar su formación". Explicó que la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, "un lugar donde se genera el conocimiento científico y riguroso sobre el mundo de la empresa y todo lo que comporta el mundo empresarial, no sería completo si no se cuenta con el mundo exterior", a lo que añadió que "rara es la semana en la que en la Universidad de Huelva no se celebra un momento de encuentro con la sociedad, con representantes del tejido social y productivo".

Señaló que en esta semana los universitarios van a tener la oportunidad de tener contacto directo "con quien está al frente de la gestión empresarial", de conocer "la experiencia de la realidad en la calle y los retos de montar una empresa". La rectora de la Onubense incidió en que se ha organizado "un programa completo y diverso".