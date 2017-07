UGT exige una comisión de seguimiento de las cláusulas sociales

Ugt pide a la Junta de Andalucía que se cree una comisión de seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública en la administración autonómica en Huelva. El secretario general de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesmc) del sindicato, Fernando Parrillo, apuntó que hace dos semanas estaba previsto, con la Delegación del Gobierno andaluz, la constitución de esta comisión de seguimiento, pero "se suspendió la reunión".

Parrillo comentó que el acuerdo de las cláusulas sociales "se firma con UGT, CCOO, sector empresarial y la Junta de Andalucía con el objetivo de dar estabilidad tanto en el empleo como en las condiciones laborables a trabajadores de empresas que dependen de concursos públicos de la Junta de Andalucía".

Donaire apunta que el documento firmado en 2016 se queda vacío de contenido

Manifestó que la empresa RMD Seguridad ha despedido a dos trabajadores, "está aplicando un convenio colectivo de empresa, que la Inspección de Trabajo ha dicho que no es válido", de ahí la importancia de "que se ponga en marcha la comisión de seguimiento de las Cláusulas Sociales "que evitaría este tipo de circunstancias".

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, subrayó que "llevamos detrás del delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía más de cuatro meses para constituir esa mesa de seguimiento de las Cláusulas Sociales, es simplemente una mesa informativa, no queremos fiscalizar el trabajo de la administración, con ésta se evitarían muchas circunstancias problemáticas como los despidos de estos compañeros".

Donaire indicó que "si al final no somos capaces de trasladarnos información para poder corregir cualquier incumplimiento o actuación de una empresa que no esté cumpliendo con la ley, el documento firmado en octubre de 2016 no sirve para nada, se queda vacío de contenido".