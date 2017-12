Tradición culinaria para esta noche

Los productos gastronómicos que presidan hoy la cena de Nochebuena no son escogidos por azar ni casualidad. La cesta de la compra del 24 de diciembre lleva impregnada una planificación detrás. Cada alimento y bebida se selecciona con mimo. Se mira, se examina, se huele, y hasta se paladea de una manera sensorial antes de sacar la cartera y tacharlo de la lista. La degustación de esta noche no será baladí sino que está mentalizada desde hace semanas. La comida que se sirva sobre el mantel navideño de cada hogar tendrá detrás una gestión de compra enfocada al disfrute y el recuerdo durante meses.

Tampoco se adquiere todo el mismo día. "Dejarlo todo para el final es jugártela", comentaba una clienta en la mañana de ayer. El Mercado del Carmen presentaba un ambiente de compras de última hora. Los créditos finales que pondrán esta noche el punto y final a semanas de trabajo familiar para que todo esté al gusto de los comensales. "La gente lo tiene todo ya comprado", aseguraba un profesional pescadero. Sí que es cierto que los puntos de más aglomeración en la cuadrícula de calles interiores del mercado de abastos se concentraban en los puestos de marisco. Sin duda, el producto estrella de la gran mayoría de los hogares onubenses. Y por encima de todos, la gamba blanca. En el puesto de Julio Peguero los precios rondaban entre 30 y 16 euros el kilo según el tamaño, ya que las gambas arroceras también son un aliciente para los cócteles de marisco. Los langostinos (20-24 euros), la bocas (10 euros) y las patas (18-20) son también demandas principales de los consumidores. Precios que suben por estas fechas porque "en Navidad siempre aumenta la demanda", señalaba un vendedor. La venta de marisco a última hora viene siempre ligado al deseo de que sea fresco y hay gente que "paga mucho dinero" por el producto estrella de la cena de Nochebuena, aunque la compra de gambas para Navidad comenzó "en el mes de noviembre".

El precio del kilo de gamba blanca oscila entre los 16 y 30 euros, según el tamaño

En otra línea, aunque la balanza de precios supere la media del año en muchos alimentos, muchos de los onubenses no son conscientes de lo que gastan de más o de menos con respecto a otros años. "La verdad es que no me acuerdo de lo que costaba el marisco el año pasado. Supongo que más o menos igual porque en Navidad todo sube y al final la gente lo compra", comentaba una clienta que hacía cola en uno de los puestos.

Es un hecho casi mayoritario que la gamba blanca estará acompañada esta noche por la intensidad del sabor del jamón. "Las ventas van muy bien este año, estoy muy contento", aseguraban en el puesto de jamones e ibéricos de Miguel Romero. "El precio del producto mío no ha subido por la Navidad sino por la demanda", y es que el puesto del Mercado del Carmen lleva recibiendo encargos desde mediados de noviembre. "Mando mucha paquetería fuera de la provincia a cliente míos de verano". Los envases al vacío son una de las preferencias por muchos onubenses que se agolpan frente al puesto, además de otros ibéricos que suelen aparecer en los entrantes de la cena.

El pescado será otro habitual sobre los manteles de Nochebuena. Un producto que en Navidad "siempre sube por la demanda", recalcaban en un puesto que aseguraba que "casi todo el mundo ya lo tiene todo comprado". Aún así las solicitudes se concentraron en pescados para hacer en el horno. "El precio del salmón ha subido", y también se compra mucho "lubina, rodaballo y lenguado". Otro producto que su precio se ha situado por encima de lo normal ha sido el calamar que ha rondado los 14-18 euros el kilo a razón de su inexistencia. Eso sí, "la gente este año ha calculado mucho más sus compras" y ha mirado muchos los precios, señalaban en el puesto de pescados. Las coquinas (12-14 euros el kilo), el mejillón (3,50) y las almejas (10-11) son compras que también seleccionan los onubenses como la gente de fuera quienes "compran con más antelación". El choco también estarán presente en muchos de los centros de mesa de esta noche. Uno de los puestos de este producto onubense, a 8,80 euros el kilo, no cesaba de limpiar y cortar piezas para una venta que era continua entre la petición de la clientela.

En el lado opuesto la carne será, a buen seguro, otra de las protagonistas de esta noche. El precio de todos los productos cárnicos "se mantienen los 365 días del año", aseguraban en uno de los puestos que ha visto aumentada sus ventas "durante esta última semana". El redondo, el cordero, el lomo para mecharlo, o el solomillo, son algunos de los ejemplos de las búsquedas principales por los onubenses para esta cena de Nochebuena.

Los días previos al 24 de diciembre son los momentos en los que la gente se acerca hasta la frutería. Así lo afirmaban desde uno de los puestos que enumeraban las piezas más compradas por los onubenses: cereza, fresa, piña, melón de invierno, y la chirimoya. Esta última sí que ha visto su precio aumentado hasta los 4,20 euros el kilo. Una vez que comience la semana que viene el producto estrella de las fruterías serán las uvas, que además cada vez se demandan más sin pepita, explicaban desde el mostrador.

Por otro lado, un complemento esencial que incluyen los onubenses en la cesta de la compra para la cena de Nochebuena es el vino. Un suplemento que completa el maridaje de la calidad de los productos que se cenarán durante la noche. La cola en la vinoteca del puesto 84 del Mercado del Carmen era constante. La elección de un buen vino, incluso varios, es el lazo perfecto para una cena entrañable. Ayer apuntaban desde detrás del mostrador que la compra de vino es de lo último que se tacha de la lista. "La gente deja el vino para el final porque siempre está, y en Navidad se vende mucho." Los gustos y las adquisiciones abren un amplio abanico, aunque señalaron desde el puesto que los caldos del Condado cada vez salen más "porque se hacen las cosas mejor. Sobre todo los blancos". Tintos para la carne, blancos para el pescado y el marisco, y espumosos para los postres. Aunque el paladar de la cerveza es intocable para muchos en estas fechas. Por eso, la vinoteca también ofrece a sus clientes una selección de cervezas artesanales de la provincia de Huelva para los paladares más exquisitos. Un perfil de los compradores de vinos estos días son aquellas personas que no cenarán en su casa por lo que una, dos o tres botellas suelen ser el mejor regalo perfecto para no ir con las manos vacías al eventofamiliar.

A fin de cuentas las mesas de los hogares onubenses estarán presididas, en su mayoría, con los productos representativos de la provincia de Huelva. El marisco y el jamón siguen siendo una tradición que no dejan escapar los onubenses cuando entran en el Mercado del Carmen.