Toscano seguirá como secretario general en la nueva ejecutiva del PP

A dos días de que se celebre el XV congreso provincial del PP, todo apunta a que habrá pocos, pero contundentes cambios de la mano de quien se asoma por tercera vez la presidencia de los populares en Huelva. Manuel Andrés González perfila el equipo con el que quiere impulsar el papel del partido en la provincia onubense y en esa lista, según ha podido saber Huelva Información, seguirá David Toscano como secretario general del partido. Con él se firma una línea conciliadora de la que González siempre ha hecho gala.

Toscano es hombre de partido y ha ido de la mano de González desde que se hiciera con el mando del partido en noviembre de 2008, cuando se impuso con solvencia a la lista del sector crítico encabezada por su homólogo en Palos de la Frontera, Carmelo Romero. Toscano fue el primer secretario general de González y siempre ha sido hombre de su confianza. De hecho, cuando la secretaría general se cambió cuatro años después a favor de Guillermo García Longoria se creó una vicepresidencia única que ocupó Toscano, que volvería a la secretaría general dos años después, cuando García Longoria pasó a la bancada de los parlamentarios andaluces.

Ahora, como ocurrió en 2012, el candidato a la presidencia de los populares en la provincia no tiene adversario y dibuja las líneas básicas de lo que quiere para los próximos cuatros años. En este tiempo es esencial recuperar una provincia que se quedó tocada después de las elecciones de 2015 cuando se desalojó al PP de la Alcaldía de la capital y el PSOE, nueve meses después, recuperaba el feudo onubense tras ganar en 73 de los 79 municipios de la provincia. En esa debacle hubo auténticos supervivientes que soportaron el temporal y lo lógico es pensar que el sábado tendrán su recompensa y se hagan con alguna de las vicesecretarías (actualmente hay seis) del comité ejecutivo, donde se espera que González haga un cambio radical para lograr ese impulso que necesita la provincia. Y ahí todo apunta a que son piezas básicas los actuales alcaldes de la Costa (principal activo popular), La Palma del Condado y Valverde del Camino. Tampoco se descarta que pueda crearse un nuevo puesto que dé mayor peso a alguno de los hombres del presidente.

El carácter mediador de González hace pensar que el cambio que necesita el partido en la capital, descompuesto y sin el peso que requiere para recuperar el protagonismo perdido, no llegará ahora. Aunque quizá la capital podría subir peldaños en la ejecutiva provincial y asomarse a alguna de las vicesecretarías que ahora no tiene. Sea como fuera, lo que está claro es que ese golpe de mesa que hace falta en la ciudad no llegará hasta una vez entrado el verano.