Todas las líneas de investigación continúan abiertas

Con independencia del curso de la investigación y de cara a brindar tranquilidad a la población, el máximo representante de la Benemérita en Huelva destacó el amplio dispositivo de seguridad que se ha desplegado en el municipio, no sólo como elemento preventivo y disuasorio, sino con objeto de contar con capital humano que permita recabar información novedosa que contribuya a esclarecer los hechos. En concreto, reconoció que es atípico o "raro", como los calificó Romero, que dos sucesos de esta naturaleza delictiva se produzcan en un mismo municipio. La estadísticas son sólo números fríos que retratan hechos del pasado, si bien no es bueno desechar hipótesis de manera gratuita, por lo que todas las variables están encima de la mesa.

La Benemérita no ha podido concretar la dirección de las pesquisas, si bien reconocen que por el momento no hay ninguna persona detenida ni se ha logrado localizar la furgoneta blanca desde la que trataron de perpetrar el secuestro los delincuentes.

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación en los dos casos frustrados de secuestro de menores en Bollullos Par del Condado. No se cierra la puerta a ninguna hipótesis, "incluidas las de mayor gravedad". Así lo trasladó a los medios de comunicación el coronel jefe de la Comandancia General de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, tras la Junta Local de Seguridad celebrada en Bollullos, en la que estuvieron presentes la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, el alcalde, Rubén Rodríguez, y el subinspector jefe de la Policía Local, José Miguel Moreno.

Sanz lanza un mensaje de tranquilidad y serenidad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, lanzó un mensaje de "tranquilidad, serenidad y prevención" por las dos denuncias de sendos intentos de secuestro de menores en Bollullos Par del Condado. Sanz insistió en que se ha actuado "con la máxima diligencia" al activarse desde un principio "toda la acción necesaria de coordinación de medios, prevención e información porque no podemos correr ningún riesgo". En este sentido, indicó que "los vecinos pueden estar tranquilos". Asimismo, subrayó que la investigación sobre estos dos casos está abierta y rechazó pronunciarse abiertamente sobre si ambas denuncias pueden estar relacionadas o no, aunque sí confirmó que no hay más denuncias de este tipo. Sanz insistió en que "hemos preferido dar por válidas desde un principio las denuncias" y activar todos los protocolos. Por eso, "en las últimas horas hemos intensificado e incrementado los medios disponibles de la Guardia Civil" y se mantiene un contacto "constante" con el Ayuntamiento para coordinarse con la Policía Local. También resaltó que "hemos informado a la ciudadanía para que tengan un cuidado especial". Dicho esto mostró su "cercanía con la familia ante lo que ha sido un susto monumental".