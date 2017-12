El TSJA rebaja de 214.000 euros a 20.000 euros la indemnización a un paciente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 213.900 a 20.000 euros la indemnización que debe pagar el Servicio Andaluz de Salud a una paciente por las secuelas resultantes tras la intervención quirúrgica realizada en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

El TSJA estima parcialmente el recurso presentado por el SAS contra la sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla que estimaba íntegramente la demanda de este paciente en concepto de responsabilidad patrimonial, al entender que el consentimiento informado dado al paciente no fue el adecuado.

La sentencia de instancia no concedía eficacia a los efectos de amparar la intervención realizada de esfinterectomía, ya que el consentimiento y la demanda quirúrgica se otorgó solo para la reconstrucción digestiva. Pero se realizó la otra intervención que provocó grandes secuelas a la paciente, entre ellos, una dehiscencia -apertura de un órgano suturado-, así como ausencia de esfínter anal, incontinencia fecal o hernia pericolostomía. El TSJA "disiente totalmente" del criterio precedente y no puede aceptar que se presente el consentimiento informado como prácticamente inexistente y que la paciente no supiese en absoluto lo que se le iba a realizar".